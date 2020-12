PS5 z rekordową sprzedażą w Europie. Sony zdobyło rynek konsol

Znamy przewidywaną sprzedaż nowej generacji konsol w Europie. PS5 zmiotło konkurencję i sprzedało się wręcz historycznie dobrze.

To naprawdę wyjątkowa generacja konsol. Pomijając problemy z dostępnością i mankamenty niektórych urządzeń, producentom udało się w miarę bezproblemowo dostarczyć nowy sprzęt. Pandemia nie przyczyniła się na szczęście do opóźnienia nowej generacji.

Wspomniana kwestia dostępności to dość kontrowersyjna sprawa. O ile sprzęt Microsoftu da się dostać bez większych komplikacji, tak zdobycie PlayStation 5 graniczy z cudem, a konsole są praktycznie wszędzie wyprzedane.

Przedstawiciele sklepów twierdzą, że zapotrzebowanie na nowy sprzęt znacznie przekroczyło oczekiwania producentów. Wtóruje temu Sony, które ogłosiło, że PlayStation 5 to najlepsza premiera w historii producenta. Zdają się to potwierdzać również statystyki.

Na portalu VGChartz pojawiły się szacunki odnośnie sprzedaży konsol w Europie. Dane są dość zaskakujące.

Przewidywana sprzedaż konsol w Europie w dniach 15-21 listopada 2020:

PlayStation 5 – 723 341 sztuk Nintendo Switch – 238 815 sztuk Xbox Series – 82 073 PlayStation 4 – 76 798 Xbox One – 9219

Ponad 700 000 sprzedanych PS5 robi piorunujące wrażenie. Równie szokujące jest to, że nowa generacja Microsoftu jest daleko w tyle nawet za Nintendo Switch, które choć jest szalenie popularne, to nie należy przecież do najnowszych urządzeń. Warto jednak pamiętać o tym, że Microsoft skupia się nie tylko na swoich konsolach, ale też dystrybucji usług na innych platformach.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.