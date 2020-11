Nie zdążyłeś zamówić PS5 i Xbox Series w Polsce? Sprawdzamy dostępność za granicą

Problemy z dostępnością konsoli Xbox Series i PS5 dotyczą nie tylko Polski. Zamówienie obu konsol graniczy z cudem na całym świecie.

Pieniądze w portfelu są, a i chęci wielkie, by zamówić PS5 lub Xbox Series X/S na premierę. Jednak w Polsce jest to misja niemożliwa. I moim zdaniem nie ma to nic wspólnego z nowymi obostrzeniami, które mają ograniczyć sprzedaż stacjonarną. Po prostu producenci przysłali do naszych sklepów za małą liczbę urządzeń albo specjalnie przetrzymują część z nich na polecenie Sony i Microsoft (spisek handlowy).

Trochę dni upłynie zanim półki w popularnych sieciówkach zapełnią pełne kartony z konsolami. Dlatego komu się udało złożyć pre-order to składam szczere gratulacje. Natomiast reszcie z Was powiem na osłodę, że to nie tylko u nas rozgrywają się dramaty z next-genami.

Zainteresowany globalną dostępnością PS5 i XSX zajrzałem do oferty zagranicznych dystrybutorów i oddziałów, a tam wcale nie jest lepiej. Na początek użyłem wyszukiwarki na Amazonie. Obyło się bez niespodzianek, bowiem po wpisaniu słów kluczowych możemy zobaczyć napis „Aktualnie niedostępne”.

Podobnie jest w innych sklepach internetowych typu box, currys, ebuyer, game, shopto i very. Za każdym razem otrzymamy niemal tę samą informację. Niektórzy sprzedawcy przygotowali nawet grafikę na stronie, aby prawdopodobnie zmniejszyć ilość zapytań od zdenerwowanych klientów.

Jedynym miejscem, gdzie faktycznie możemy znaleźć konsole, to platforma sprzedażowa ebay. Aczkolwiek ciężko powiedzieć, że są to propozycje nie do odrzucenia. Prywaciarze, którym udało się zarezerwować dla siebie PS5 lub Xbox Series, mocno zawyżyli ich ceny. Najtańszy przeze mnie znaleziony egzemplarz PS5 z czytnikiem kosztuje 850 dolarów (3230 zł), a wersji cyfrowej 825 dolarów. A do tego należy jeszcze doliczyć koszt dostawy w granicach 30-60 dolarów.

Na nowym Xboxie międzynarodowi Janusze także chcą zarobić. Za Xbox Series X z dostawą zapłacimy najmniej 820 dolarów (3115 zł). Przebicie jest więc spore w obu przypadkach – 900-1000 zł więcej niż zakłada pierwotna cena konsol.

Zamawiając PS5 lub Xbox Series na ebay trzeba wziąć pod uwagę, że wybrana konsola nie będzie dostarczona w dzień oficjalnej premiery. Przewidywany czas dostawy może wynieść od kilku dni do pełnego tygodnia (21-24 listopada)

Fani Xbox nie muszą jednak uciekać się do tak ekstremalnie nieuczciwych zakupów. Niektóre sklepy w Polsce, jak np. Media Expert, oferują możliwość zamówienia Xbox Series X i S w standardowej cenie. Trudno powiedzieć czy naprawdę mają towar na sklepie, czy zbierają tylko zamówienia, ale w ten sposób możemy dopisać się do kolejki.

Można więc powiedzieć, że rynek polski i zagraniczny wcale się tak od siebie nie różnią. Każdy musi czekać na dostępność konsol, a kto mniej cierpliwy zawsze może kupić next-gena u „prywatnych ambasadorów”, tylko po wyższej cenie.

Grzegorz Rosa