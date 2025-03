Xbox Keenan to handheld od Microsoftu. Pierwsze szczegóły i ambitne plany firmy

Według najnowszych informacji, amerykańska korporacja Microsoft pracuje aktualnie nad przenośnym Xboxem oraz nową generacją konsol, które mają pojawić się w 2027 roku. Jeszcze w tym roku mamy natomiast otrzymać pierwszego pełnoprawnego handhelda.

Ambitne plany Microsoftu. Xbox Keenan w 2025 roku

Zgodnie z doniesieniami, w 2025 roku zobaczymy Xbox Keenan. Chodzi o konsolę przenośną stworzoną we współpracy z jednym z producentów sprzętu PC, takim jak ASUS, Lenovo czy Razer. Urządzenie będzie wyglądało jak typowy produkt Xbox. Mowa m.in. o „oficjalnym przycisku Xbox Guide”, a głównym systemem operacyjnym ma być Windows. Dzięki temu gracze uzyskają dostęp nie tylko do PC Game Pass, ale także do platform takich jak Steam czy Epic Games Store, co zgadzałoby się z obecną polityką Microsoftu.

Microsoft pracuje również oczywiście nad następcą Xbox Series X/S. Nowa konsola ma być jeszcze bardziej zintegrowana z Windowsem, co ułatwi twórcom przenoszenie gier z PC. Firma chce także zwiększyć kompatybilność wsteczną i umożliwić korzystanie z różnych platform sprzedażowych, w tym Steam czy GOG.

Co do polityki firmy, Microsoft dąży do tego, aby Xbox był bardziej ekosystemem niż zamkniętą platformą. Dzięki integracji z Windowsem, Xbox może przestać konkurować bezpośrednio z PlayStation pod względem wydajności, a skupić się na dostarczeniu sprzętu z większą swobodą dla graczy i twórców.

Źródło: Windows Central