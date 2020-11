PS5 wyprzedane w godzinę. Ogromne zainteresowanie konsolą

PS5 zostały błyskawicznie wyprzedane w naszym kraju. Serwery sklepów padły pod naporem klientów, a tylko nielicznym udało się kupić konsolę.

Jak to mówią, niby człowiek wiedział, ale się łudził. Premiera PlayStation 5 była kompletnym chaosem i jeśli ktoś chciał zamówić swój egzemplarz nowej konsoli Sony, to musiał się przy tym trochę nagimnastykować.

Sprzedaż wystartowała równo o godzinie 10:00 (nie licząc jednego ze sklepów, który uruchomił ją wcześniej) i – delikatnie mówiąc – serwery marketów nie podołały ilości zainteresowanych. Niektórzy klienci czekali na dostęp do strony dobre kilkanaście minut, co uniemożliwiało zakup sprzętu przed innymi chętnymi.

Aktualnie PS5 jest wyprzedane u każdego z polskich dystrybutorów, co oznacza, że konsole rozeszły się w niecałą godzinę. Jeśli jednak udało się Wam zamówić konsolę, to w tym artykule znajdziecie informacje o terminie wysyłki konsol. Sklepy podały konkretny dzień, przed którym zostaną zrealizowane zamówienia.

Przypomnijmy tylko, że polskie sklepy informowały wcześniej, że dostępność konsol będzie mocno ograniczona. Choć dawało to jasno do zrozumienia, że nowy sprzęt Sony będzie towarem bądź co bądź deficytowym, to w Internecie nie brakuje krytycznych komentarzy wściekłych fanów, którzy dowiedzieli się o braku konsol dopiero po złożeniu zamówienia.

