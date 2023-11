PS5 radzi sobie coraz lepiej, ale Xbox Series sporo traci

Na łamach GamesIndustry.biz pojawiło się nowe podsumowanie minionego okresu w kwestii sprzedaży konsol i gier wideo w Europie. Dostarcza ono paru bardzo ciekawych danych. Wśród nich trzeba wymienić zainteresowanie nowymi premierami i nie tylko oraz kondycję PS5 w zestawieniu z Xbox Series. Spoiler: PlayStation nadal króluje.

Najciekawszy, tytułowy kąsek dotyczy sprzedaży PS5. Konsola w październiku 2023 roku była najchętniej kupowaną konsolą do gier wideo na Starym Kontynencie. Oznacza to sprzedaż na poziomie 143% wyższym, niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Spadek zalicza jednak konkurencja. Nintendo Switch jedynie 20-procentowy, ale Xbox Series X/S aż 52-procentowy. To spora różnica i bardzo duża dysproporcja względem najpopularniejszego PlayStation.

Z kolei w kwestii gier króluje EA Sports FC 24, Assassin’s Creed Mirage i Spider-Man 2. Nieco gorzej radzi sobie m.in. Super Mario Bros. Wonder czy stareńkie dzisiaj GTA V, wciąż szalenie popularne. Popularniejsze nawet od Lords of the Fallen, BF42 i gigantycznego hitu sprzed paru miesięcy – Hogwarts Legacy.

Europejscy gracze kupili mniej gier w październiku, niż w tym samym miesiącu przed rokiem. To ciekawe, bo ciągu ledwo jednego miesiąca na rynek wyszło sporo oczekiwanych gier od największych wydawców. Niemniej mowa o spadku dość mało odczuwalnym, bo wynoszącym ledwo 2,3%.