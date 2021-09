PS5 bije kolejny, ważny rekord. To najpopularniejsza konsola w historii kolejnego regionu

Sony może mówić o olbrzymim sukcesie. W Wielkiej Brytanii PS5 przebiło swoją popularnością PS4. Do końca sierpnia 2021 roku sprzedano tam ponad milion sztuk nowej konsoli.

Tylko w sierpniu sprzedano 151.500 sztuk PS5 w Wielkiej Brytanii – wynika z danych przedstawionych przez GfK (koncern zajmujący się m.in. badaniem opinii publicznej). Dzięki temu wiemy, że w tym roku PlayStation 5 trafiło na tamtym rynku do 1,4 mln nowych właścicieli.

GfK zwraca uwagę, że próg miliona sprzedanych PS5 w UK udało się przebić po 39. tygodniach od premiery konsoli. To lepszy wynik niż w przypadku poprzedniej generacji. PlayStation 4 przekroczyło milion po 42. tygodniach. Sukces „piąteczki” sprawił, że jest to najszybciej sprzedająca się konsola w historii, jeśli chodzi oczywiście o Wielką Brytanię. Jeszcze w lipcu królowała tam starsza generacja, ale z czasem zaczęło pojawiać się w sklepach coraz więcej PS5, co znacznie pomogło nowej konsoli w wynikach.

PS5 króluje na Wyspach

Na Wyspach to właśnie Sony wygrało wyścig, a co może dla niektórych wydawać się zaskakujące – Nintendo dogania ich, będąc na drugim miejscu, jeżeli chodzi o Switcha. XSX i XSS zajmują trzecie miejsce na podium. To już kolejny raz, gdy Sony wygrywa, gdyż identyczna sytuacja miała już miejsce w Stanach Zjednoczonych.

Co ciekawe, „rewolucyjny” (a tak przynajmniej reklamowany jest przez Sony) kontroler DualSense wygrywa, jeżeli chodzi o sprzedaż urządzeń peryferyjnych i akcesoriów. Pad do PS4 zajmuje drugie miejsce, co tylko umacnia nas w przekonaniu, że przed konsolą starszej generacji jeszcze długa przyszłość.

Dzięki danym GSD (innego centrum badawczego) wiemy też, że gry wideo sprzedają się coraz lepiej, a przynajmniej jeżeli chodzi o WB. W sierpniu 2021 roku sprzedano 1.86 mln gier, czyli o 6.3 proc. więcej, niż rok temu. Gry na Nintendo Switch królują w przypadku wydań fizycznych, a kopie cyfrowe najlepiej rozchodzą się na PS4. Ciekawostką jest, że ośmioletnie GTA V cały czas należy do czołówki najlepiej sprzedających się gier w sierpniu. Na drugim miejscu znajduje się Ghost of Tsushima: Director’s Cut, a za nim – FIFA 21.