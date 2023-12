Pierwsze panele do PS5 Slim oficjalnie zapowiedziane. Gracze odświeżą swoje konsole

PlayStation oficjalnie zapowiedziało pierwsze kolorowe panele do PS5 Slim. Gracze, póki co, będą mogli kupić trzy warianty kolorystyczne.

PS5 Slim jest już oficjalnie dostępne w Polsce. Nowa wersja konsoli, która zastąpi dotychczasową, trafiła więc na półki sklepów na całym świecie, a Sony szykuje się do kolejnych zapowiedzi. Nową wersję konsoli trzeba w końcu wspierać. A jak inaczej to zrobić, niż dając graczom możliwość personalizacji jej wyglądu?

„Zwykłe” PS5 już wcześniej otrzymało panele boczne, więc teraz przyszła pora na nowe edycje dla konsoli Slim. Na razie Sony zapowiedziało wyłącznie trzy kolory i wśród nich brakuje tego potencjalnie najważniejszego – czarnego. Mam jednak nadzieję, że to chwilowe niedopatrzenie i także fani ciemnych barw będą mogli zmienić wygląd swojej konsoli.

Zamiast tego mamy inne warianty: Volcanic Red, Sterling Silver oraz Cobalt Blue. Na razie wpis z zapowiedzią pojawił się wyłącznie na japońskim blogu PlayStation, ale możemy spodziewać się pełnej zapowiedzi także dla reszty świata. Na razie nie wiemy, kiedy, ale mamy nadzieję, że nie będziemy musieli długo czekać.

Jeśli natomiast chodzi o ceny, panele boczne do PS5 Slim kosztują 7980 jenów (około 220 zł). Sugeruje to, że w Polsce mogą kosztować dokładnie tyle samo, ile panele do poprzedniej wersji konsoli, czyli w okolicach 240 zł.