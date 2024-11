PS5 Pro ma problem z trybem 60 FPS. Gracze narzekają na graficzne glitche

Graficzne glitche i tryb 60 FPS w PS5 Pro

Jak donoszą niektórzy gracze, tryb 60 FPS w PS5 Pro nie do końca działa tak, jak powinien. W sieci zaczęły pojawiać się doniesienia na temat graficznych glitchy wyświetlanych podczas uruchamiania gier w tym trybie. To nie tak, że rozgrywka jest niemożliwa — gry faktycznie działają płynnie, ale w niektórych przypadkach artefakty wizualne są bardzo widoczne. Niektórzy gracze nie zwracają na to uwagi, podczas gdy dla innych jest to coś niedopuszczalnego i psującego zabawę.

Warto zauważyć, że problemy występują podczas używania przez konsolę PSSR, czyli PlayStation Spectral Super Resolution. To nowa technologia zaimplementowana przez Sony mająca na celu poprawę grafiki i wydajności w produkcjach wykorzystujących moc konsoli. Wspomniane glitche z kolei dotyczą tych gier, które otrzymały łatkę usprawniającą na nowe wcielenie sprzętu.

Na szczęście to nie wszyscy gracze posiadający nową konsolę narzekają na problemy. Rozsądne byłoby branie ich opinii z pewnym dystansem i liczyć, że wkrótce Sony wprowadzi do PSSR upragnione poprawki. To pierwszy raz, gdy ta technologia została wprowadzona i Sony na pewno przygotowuje niezbędne poprawki. Zresztą, na razie mowa tylko o glitchach. To i tak niewielki problem jak na kłopoty, które mogą występować w tego rodzaju nowinkach technologicznych.

Źródło: YouTube