Pełna specyfikacja PS5 Pro. Wiarygodny insider o tym, kiedy ją poznamy

Kilkanaście godzin temu świat obiegły niepotwierdzone szczegóły techniczne dotyczące PS5 Pro. Według nich, konsola ma być mocniejsza o 60 procent od podstawowej wersji. To ogromny wzrosty wydajności, który ma być możliwy m.in. dzięki wykorzystaniu układu graficznego 60 CUs RDNA 3. Sprzęt rzekomo zapewni również większą przepustowość pamięci na poziomie 576 GB/s (18 Gbps) oraz większe taktowanie zegara CPU wynoszące 4.4 GHz. Jak można było się spodziewać, internauci szybko „pobiegli” z tymi plotkami do jednego z najbardziej obeznanych informatorów w branży, Toma Hendersona.

Pełna specyfikacja PS5 Pro. „Sony spodziewa się, że poznamy ją w tym miesiącu”

Tom Henderson został zapytany, czy odniesie się do najnowszych plotek o mocniejszej wersji PS5. Odpowiedział, że nie może komentować wycieków, w zweryfikowaniu których nie brał udziału. Jednak zaraz dodał coś bardzo istotnego. Według niego Sony spodziewa się, że rzeczywista specyfikacja techniczna PlayStation 5 Pro zostanie ujawniona w tym miesiącu. Dlatego, że firma planuje wkrótce udostępnić zewnętrznym studiom zestawy deweloperskie PS5 Pro.

Tom Henderson – wpis z serwisu X dotyczący komentarza na temat specyfikacji PlayStation 5 Pro.

Jest to dosyć logiczne. Według nieoficjalnych doniesień, dev-kity są obecnie w posiadaniu deweloperów, lecz chodzi o studia first-party. Jeśli sprzęt dotrze do twórców zewnętrznych, wyciek danych będzie bardzo prawdopodobny. Wówczas zobaczymy, czy pokrywa się on z rewelacjami opublikowanymi wczoraj.