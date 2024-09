Te gry zadziałają lepiej na PS5 Pro. Nawet 50 tytułów

Jedną z ważnych informacji w kontekście PlayStation 5 Pro jest fakt, że konsola pozwoli na uzyskanie lepszej grafiki i wydajności w niektórych wydanych do tej pory grach. W tym pomoże m.in. funkcja Game Boost i technologia PSSR. Jeżeli chcecie odświeżyć sobie niektóre produkcje w lepszej rozdzielczości i większej liczbie klatek, to jest to dla was świetna informacja.

Które gry będą działać lepiej? Nie znamy dokładnej listy tytułów, a ta i tak będzie regularnie się poszerzać. W sieci pojawiła się jednak informacja, że już na premierę PS5 Pro ma mieć dostęp do nawet 50 poprawionych gier. Na ten moment mówi się o ulepszonych wersjach następujących produkcji:

Alan Wake 2

Assassin’s Creed Mirage

Final Fantasy 7: Rebirth

Marvel’s Spider-Man 2

The Last of Us Part 2

Co konkretnie zaoferują ulepszone wersje na PlayStation 5 Pro?

Gry w poprawionych wersjach mają być wyświetlane w rozdzielczości 4K i w 60 klatkach na sekundę. To jednak nie wszystko. Większa moc konsoli ma pozwolić na renderowanie grafiki w lepszych ustawieniach, co pozwoli uzyskać oświetlenie wyższej jakości, bardziej szczegółowe tekstury i nie tylko. Ostatecznie na prezentacje graficzne poszczególnych gier przyjdzie jeszcze czas.

