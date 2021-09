Termin wydania PS5 Pro i gry z PS Showcase w „przecieku”. Nie dajcie się nabrać

W sieci pojawiły się już doniesienia o PS5 Pro. Ich źródło zdradza szczegóły konsoli i ujawnia część gier z PlayStation Showcase. Wieściom tym daleko jednak do miana wiarygodnych.

Autorem przecieku jest informator działający na kanale YouTube Moore’s Law is Dead. Twierdzi on, że PS5 Pro zadebiutuje pod koniec 2023 lub w 2024 roku. Konsola miałaby pozwalać na rozgrywkę w rozdzielczości 8K i kosztować od 600 do 700 dolarów. Co więcej, insider twierdzi, że ma stuprocentową pewność co do wspomnianego terminu wydania sprzętu.

Dodatkowo informator podzielił się wstępną listą gier, które pojawią się na nadchodzącym PlayStation Showacase 2021. Wymienione tytuły to: nowe God of War, Gran Turismo 7, Stray, Call of Duty: Vanguard i The Last of Us: Factions. Brzmi wiarygodnie i trudno się dziwić, bo są to gry, które właściwie z całą pewnością nie ominą konferencji Sony. To pewniaki, na których pokazy czekamy od dłuższego czasu. Dodatkowo Sony miało pokazać GoW jeszcze latem tego roku, czyli właśnie na PS Showcase. Taki „przeciek” mogłaby opublikować każda osoba, która na bieżąco śledzi newsy o grach.

A co z PS5 Pro?

Wracając do mocniejszej wersji konsoli Sony, tych wieści również nie należy przyjmować zbyt serio. Źródło przecieku pokrywa w swoich doniesieniach nadzwyczajnie dużo rynków, a podane przez informatora konkrety są po prostu zbyt szczegółowe, aby wyciekły na bardzo długo przed ujawnieniem konsoli. Szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że Sony bardzo mocno pilnuje swoich tajemnic.

Dodajmy do tego, że na kanale Moore’s Law is Dead często pojawiają się naciągane, mało wiarygodne czy nawet ostatecznie nieprawdziwe przecieki. Jasne, przeciek ma to do siebie, że może się potwierdzić lub nie. Nawet najlepsze źródła potrafiły się mylić. Autor powyższych doniesień stracił jednak w ciągu ostatnich miesięcy sporo wiarygodności. Dla kontekstu dodam, że informator ten publikuje przecieki dotyczące sprzętu, które czasem się sprawdzają. W przypadku gier wideo nie ma jednak mowy o uznawaniu go za rzetelne i wiarygodne źródło przecieków. Choć wciąż istnieje cień szansy, że omawiane plotki okażą się prawdziwe (w przypadku gier z PS Showcase jest to po części pewne), nie uznawajcie ich za coś wiarygodnego. Jest za wcześnie, aby szczegóły PS5 Pro wyciekły do sieci.