Nowy Silent Hill i Metal Gear Solid Remake – kolejne przecieki o grach

Nowy Silent Hill i Metal Gear Solid Remake zostały wspomniane w kolejnym przecieku. Plotki o produkcjach nabierają tempa.

O nowej odsłonie Silent Hill i odświeżeniu Metal Gear Solid słyszymy już od dłuższego czasu. To dwa tytuły, które wzbudzają w fanach elektronicznej rozrywki szczególnie dużo emocji i są obiektami licznych plotek.

Youtuber Moore’s Law Is Dead jest odpowiedzialny za liczne, potwierdzone przecieki odnośnie hardware’u. Ma na swoim koncie też kilka spekulacji o grach wideo. W swoim nowym filmie wypowiedział się na temat ekskluzywnych produkcji zmierzających na PS5.

Twórca uważa, że może z całą pewnością potwierdzić istnienie Metal Gear Solid Remake tworzonego przez Bluepoint Games. Tytuł miał powstawać od trzech lat równo z Demon’s Souls Remake i jest to dość prawdopodobny obrót spraw. Według autora materiału, MGS Remake mogłoby zostać zapowiedziane nawet na nadchodzącym Video Game Awards.

Równie interesujące informacje od Moore’s Law Is Dead dotyczą nowej odsłony Silent Hill. Jak twierdzi youtuber, Konami miało dojść do porozumienia z Sony i podobno w tworzenie projektu zaangażowany jest Hideo Kojima. Byłby to bardzo dziwaczny, choć z pewnością szczęśliwy dla fanów obrót spraw. Warto przypomnieć, że Kojima ma dość przykrą historię związaną z pracą dla Konami.

Choć źródło przecieku jest dość wiarygodne i pokrywa się on z innymi, wcześniejszymi plotkami o wspomnianych grach, to warto przyjmować powyższe informacje z przymrużeniem oka. To nadal tylko plotki i warto wstrzymać się z ekscytacją na oficjalne zapowiedzi nowego Silent Hilla i MGS Remake.

Omawiane wideo znajdziecie poniżej. Rzeczony fragment o interesujących nas grach zaczyna się w pierwszej godzinie, czterdziestej siódmej minucie filmu.

