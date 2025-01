Gracze z PS5 Pro rzucają się na AliExpress. Sony ich zawiodło

Gdy tylko Sony oficjalnie potwierdziło, że panele boczne z PS5 Slim nie będą współpracowały z PS5 Pro, było wiadome, że nie spodoba się to spore liczbie graczy. Tak się też stało, a wiele osób poczuło zmarnowany potencjał, choć z drugiej strony oznacza to oczywiście spore przychody dla samego Sony, które może oferować zupełnie nowe panele za pełną ich wartość. Z biznesowego punktu widzenia była to więc oczywista decyzja.

Niestety, nie zadowala to wielu graczy. No bo przecież kupili oni sam sprzęt, ale nadal nie mają nic, aby zmienić jego wygląd. Korporacja faktycznie zapowiedziała, że takie panele powstają, ale to tyle. Konkretów ani nawet ewentualnej daty ich premiery nie znamy. To z kolei skłoniło użytkowników do rzucenia się na ofertę AliExpress i innych podobnych cyfrowych sklepów.

Bowiem praktycznie od wydania tylko PS5 Pro, na aukcjach w takich serwisach pojawiają się oferty na boczne panele dedykowane właśnie tej platformie. I korzysta z nich coraz więcej osób, które ochoczo chwalą się na Reddicie czy Twitterze niemal codziennie nowymi panelami zmieniającymi wygląd konsoli. Z jednej strony to zrozumiałe, a z drugiej nie sposób wyczuć tu po prostu zmarnowanej szansy Sony na zabłyśnięcie.

Chociaż i tak, gdy tylko oficjalne panele zostaną ujawnione, z całą pewnością PlayStation może liczyć na gigantyczne zainteresowanie. Niedawno firma ujawniła nową linię sprzętu, lecz zabrakło w niej właśnie paneli. Oby wkrótce się to zmieniło.

Źródło: PlayStationLifestyle