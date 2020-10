Sony pokazało pilot do multimediów w PS5. Nowa konsola Japończyków ma otrzymać premierowy dostęp do kilku najpopularniejszych aplikacji rozrywkowych.

Konsole w zamyśle miały służyć jako źródło domowej rozgrywki. Pomysł ewoluował wraz z rozwojem platform streamingowych i dziś nie wyobrażamy sobie sprzętu do grania bez dostępu do YouTube czy Netflixa.

Sony zdaje sobie sprawę z tego, jak wielu fanów marki PlayStation ogląda na konsoli seriale i słucha muzyki, więc nie zamierza traktować tematu po macoszemu. Firma zaprezentowała pilot do PS5, któremu możecie przyjrzeć się poniżej.

Urządzenie jest stosunkowo proste i zdaje się nie być zbyt duże. Wyglądem pasuje do designu samej konsoli i zawiera wszystkie najpotrzebniejsze przyciski. Bez specjalnych udziwnień.

Przy okazji potwierdzono listę dostępnych w dniu premiery konsoli aplikacji streamingowych. Zestawienie prezentuje się następująco:

Apple TV

Disney +

Netflix

Spotify

Twitch

YouTube

Co ciekawe, zarówno Twitch jak i YouTube pozwolą od razu na streamowanie naszej rozgrywki do sieci.

Dodatkowo zapowiedziano, że po jakimś czasie na konsoli pojawi się Amazon Prime Video, Hulu, Peacock i więcej. Nieco dziwić może brak HBO GO i wciąż nieobecnego na konsolach Tidal. Choć pojawienie się tej pierwszej aplikacji jest zapewne kwestią czasu, to konkurencja Spotify może nie trafić zbyt szybko na sprzęt do grania.

Tak czy inaczej, lista jest dość spora i powinna zadowolić większość graczy. PS5 pojawi się w Polsce już 19 listopada.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.