Nowe premiery na PS5 tego tygodnia to wielki hit za darmo, powrót uwielbianego horroru i nie tylko

Gracze na PlayStation 5 regularnie dostają nowe gry, ale przyznajmy szczerze – wiele z nich nie jest jednak oczekiwanymi hitami AAA. W tym tygodniu nieco się to zmienia, bo dostaniemy kilka wartych uwagi pozycji.

Nowe premiery na PS5 tego tygodnia!

Żeby nie było, że nie wiecie, o czym mówię – poniżej znajdziecie listę najważniejszych premier tego tygodnia. Wszystkie gry debiutują na PlayStation 5 i co najmniej dwie z nich mają szansę skupić uwagę wielu graczy. To nie tylko remake uwielbianego horroru i bardzo popularna gra za darmo, ale także kilka innych pozycji.

Master Detective Archives: Rain Code Plus – już dostępne

– już dostępne Kill Knight – już dostępne

– już dostępne Throne and Liberty – już dostępne

– już dostępne Until Dawn – 4 października

– 4 października NHL 25 – 4 października

Przede wszystkim zaczynamy wersją na PS5 detektywistycznej przygodówki dla fanów anime. Master Detective Archives: Rain Code Plus doczekało się wreszcie natywnego wydania na obecną generację konsol Sony. Jakby tego było mało, już teraz gracze mogą sprawdzać Kill Knight, czyli jednego z potencjalnie najlepiej ocenianych indyków tego roku. Ponura gra o szlachtowaniu demonów zbiera naprawdę dobre recenzje.

Zdecydowanie na pierwszy plan wysuwa się tu jednak Throne and Liberty, czyli najnowsza gra za darmo dystrybuowana w formie free-to-play. Jest to koreańskie MMO z przykuwającą oko grafiką i wieloma systemami stworzonymi wręcz z myślą o zachęceniu graczy. Uważajcie jednak na rzekomo inwazyjne mikropłatności. Więcej informacji o tytule znajdziecie w tym miejscu.

Z innych premier warto zwrócić uwagę na remake uwielbianego Until Dawn, horroru, który niegdyś straszył graczy na PS4. Teraz doczekaliśmy się graficznych ulepszeń, delikatnych poprawek i pełnego dostosowania do PlayStation 5. Co ciekawe, gra wychodzi również na PC. Jeśli jednak z grozą Wam nie po drodze, zawsze warto zwrócić uwagę na sportowe zmagania w NHL 25!

I na razie to by było na tyle. Pamiętajcie również, że już w przyszłym tygodniu jedna z największych premier roku – 8 października 2024 roku debiutuje Silent Hill 2 Remake. Grę będzie można odpalać wcześniej, o ile tylko kupicie droższą edycję Deluxe.

