Napęd do PS5 absurdalnym hitem sprzedaży. Lepiej być nie mogło

Sony ma nowy bestseller i tym razem nie mówimy wcale o grach! Wiadomo, że już niebawem na rynku pojawi się wielce oczekiwana, nowa iteracja ich flagowego sprzętu w postaci PS5 Pro. Gracze szykują się więc na premierę.

Napęd fizyczny do PS5 w topce

Zgodnie z danymi serwisu GamesIndustry.biz, fizyczny napęd dokupywany osobno do konsoli PlaStation 5 Slim/Pro w ostatnim miesiącu okazał się niekwestionowanym hitem sprzedaży, choć zdecydowanie nie było to najczęściej wybierane przez klientów akcesorium. Warto jednak zauważyć, że na tej samej liście znajdziemy choćby akcesoria dedykowane do PS5 jak kontrolery DualSense. Opcjonalny do dokupienia napęd na 21. miejscu sprzedaży lub aż na 8. miejscu pod względem przychodów jest więc niecodziennym zjawiskiem. Skąd taka popularność?

Powodów jest kilka – przede wszystkim zbliża się debiut PS5 Pro. Urządzenie to nie zaoferuje zainstalowanego od razu napędu fizycznego, w przeciwieństwie do wersji Slim. Nic dziwnego, że gracze rzucili się na dodatek, aby przygotować się w ten sposób na zakup edycji Pro i mieć zagwarantowane, że będą mogli uruchamiać gry na płytach.

Nie bez winy pozostają również scalperzy. Ci także szaleją i starają się, jak mogą, aby nakupować jak najwięcej nowego hitu sprzedaży, następnie oferując go po znacznie wyższych cenach na serwisach aukcyjnych. W wielu sklepach w kluczowych regionach nie ma napędu od dawna, a w części jest niezwykle trudno dostępny.

W Polsce sytuacja również jest daleka od idealnej. Napęd w wielu miejscach kupimy po cenach przekraczających sugerowaną cenę producenta. Do tego ciężko go tak naprawdę znaleźć. Łącznie powoduje to więc, że polscy gracze chętni na PS5 Pro, muszą przygotować się na naprawdę spory wydatek.

Źródło: GamesIndustry.biz