Twórczyni gry na PS5 opuszcza studio przed wydaniem gry! Sony z problemami?

W branży gier nieczęsto zdarza się, by założycielka studia odchodziła przed premierą swojego pierwszego projektu. A jednak! Jade Raymond, twórczyni Haven Studios i jedna z najbardziej szanowanych postaci w świecie gier, zrezygnowała ze stanowiska. Co gorsza, zrobiła to w momencie, gdy Fairgame$, debiutancki tytuł studia na PS5 i PC, wciąż nie ma nawet daty premiery. I to może oznaczać więcej, niż się z pozoru wydaje.