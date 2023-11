PS5 w najniższej cenie w historii z okazji Black Friday? Sony szykuje coś wielkiego

PS5 w promocji, tanie gry i sprzęt

Hiszpański oddział PlayStation opublikował ofertę konsol, gier i akcesoriów, które w przyszłym tygodniu zostaną objęte obniżką. Mega promocja od Sony ma mieć miejsce od 14 do 27 listopada z okazji Black Friday. Przecenione zostaną nie tylko konsole PS5, ale również pady DualSense i cała masa hitów w wersji na PS4 i nową generację.

Jeżeli ceny się potwierdzą, to będziemy mieli do czynienia z genialnymi ofertami. Dla przykładu PlayStation 5 z napędem ma kosztować 429,99 euro, co w przeliczeniu na złotówki daje nam kwotę 1903 zł. Tak tanio jeszcze nie było — a mowa przecież o wersji standard, a nie digital! Oto zestawienie opublikowanych gier i akcesoriów wraz z cenami:

Gry na PlayStation 5:

Horizon Forbidden West za 39,99 euro

Horizon Forbidden West Edycja kompletna za 49,99 euro

Marvel’s Spider-Man Miles Morales za 29,99 euro

Marvel’s Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition za 49,99 euro

Gran Turismo 7 za 39,99 euro

God of War Ragnarok za 49,99 euro

The Last of Us Part 1 za 49,99 euro

Ghost of Tsushima Directors Cut za 39,99 euro

Death Stranding Director’s Cut za 19,99 euro

Demon’s Souls za 39,99 euro

Uncharted: Legacy of Thieves Collection za 19,99 euro

Ratchet & Clank: Rift Apart za 39,99 euro

Returnal za 39,99 euro

Sackboy: Wielka przygoda za 29,99 euro

Destruction AllStars za 9,99 euro

W ofercie nie zabraknie największych hitów, jak Ghost of Tsushima czy Marvel’s Spider-Man.

Gry na PlayStation 4:

Horizon Forbidden West za 29,99 euro

Gran Turismo 7 za 29,99 euro

God of War Ragnarok za 39,99 euro

Sackboy: Wielka przygoda za 29,99 euro

Kolekcja Quantic Dream za 19,99 euro

Marvel’s Spider-Man Miles Morales za 29,99 euro

Ghost of Tsushima Directors Cut za 29,99 euro

Every’s Golf 7 za 19,99 euro

WipeOut Omega Collection za 19,99 euro

Bloodborne GOTY za 14,99 euro

Ghost of Tsushima za 9,99 euro

Predator Hunting Grounds za 19,99 euro

Kolekcja Uncharted za 9,99 euro

The Last of Us Remastered HITS za 9,99 euro

Nioh 2 za 19,99 euro

Dreams za 19,99 euro

Helldivers za 14,99 euro

The Order 1886 za 19,99 euro

Days Gone za 19,99 euro

MediEvil za 19,99 euro

Concrete Genie za 19,99 euro

Marvel’s Spider-Man za 29,99 euro

Death Stranding za 9,99 euro

Detroit: Become Human za 19,99 euro

Shadow of the Colossus za 19,99 euro

The Last Guardian za 19,99 euro

Knack 2 za 19,99 euro

No Man’s Sky za 14,99 euro

Gry PlayStation HIT:

Horizon Zero Dawn za 9,99 euro

Gran Turismo Sport za 9,99 euro

God of War za 9,99 euro

Bloodborne za 9,99 euro

God of War 3 Remaster za 9,99 euro

Infamous Second Son za 9,99 euro

Killzone: Shadow Fall za 9,99 euro

Little Big Planet 3 za 9,99 euro

Ratchet & Clank za 9,99 euro

Nioh za 9,99 euro

Until Dawn za 9,99 euro

Oferta na PS4 wydaje się być całkiem imponująca. Niektóre z gier zdecydowanie warto ograć, choć to nie koniec okazji do wydawania pieniędzy. Do sprzedaży w niższych cenach mają też trafić kontrolery DualSense do PS5:

Pad DualSense (czarno-biały) za 49,99 euro

Pad DualSense za 49,99 euro (poprzednio 74,99 euro) – w wybranym kolorze

Zestaw Dualsense + EA Sports FC24 za 89,99 euro

Gry na PlayStation VR:

Bravo Team za 9,99 euro

Blood & Truth za 9,99 euro

Every’s Golf za 9,99 euro

Arizona Sunshine za 9,99 euro

Astrobot za 9,99 euro

Until Dawn: Rush of Blood za 9,99 euro

Farpoint VR za 9,99 euro

Firewall: Zero Hour za 9,99 euro

Iron Man VR za 9,99 euro

Byłaby to pierwsza tak duża obniżka ceny PlayStation 5. Pozostaje tylko czekać na oficjalne potwierdzenie informacji przez Sony.