Premiera za darmo na PS5. Coś wyjątkowego na podstawie danych NASA

Na konsolach PS5 zadebiutowała zupełnie darmowa i niezwykle ambitna produkcja edukacyjna Climate Station. To interaktywna aplikacja, która pozwala graczom pochylić się nad losem planety i sprawdzić, czy czeka nas katastrofa klimatyczna. Brzmi jak sci-fi? Tym razem to czysta nauka, a całość została stworzona na podstawie rzeczywistych danych z NASA, NOAA oraz raportów IPCC.

Sony wypuściło właśnie na PS5 (opcjonalnie możesz grać z zestawem PS VR2) nietypową produkcję Climate Station. To niezwykła, całkowicie darmowa aplikacja, która zmienia klimat… w doświadczenie. To nie gra w klasycznym sensie, ale rozbudowana, wciągająca opowieść oparta na rzeczywistych danych naukowych. Twórcy wykorzystali modele i informacje pochodzące m.in. z NASA, NOAA i IPCC, aby oddać klimat Ziemi w Twoje ręce – dosłownie, jeśli korzystasz z PS VR2.

Climate Station powstało w ramach współpracy Sony z Playing for the Planet Alliance, inicjatywą ONZ skupiającą się na wykorzystywaniu gier i technologii do promowania świadomości ekologicznej. Aplikacja oferuje nie tyle zabawę, co immersyjne i niezwykle atrakcyjne wizualnie spotkanie z prawdą o naszej planecie.

Climate Station za darmo na PS5. Co oferuje?

Po krótkim samouczku gracz zyskuje dostęp do czterech głównych modułów:

Weather Year to wizualna uczta, prezentująca w czasie rzeczywistym roczny cykl pogodowy na całym globie. Od burz i pożarów po susze i powodzie – wszystko zarejestrowane na podstawie danych z 2019 roku, wzbogacone o informacje o kosztach i wpływie tych zjawisk na życie ludzi. Widok przypomina transmisję z satelity na żywo, z dodatkowymi warstwami danych naukowych.

Observations pozwalają śledzić ponad 120 lat zmian klimatycznych na podstawie historycznych pomiarów IPCC. Na trójwymiarowej kuli ziemskiej oznaczono punkty wskazujące na wzrost (czerwone) lub spadek (niebieskie) temperatur w różnych regionach. Dane uzupełniają wykresy przedstawiające poziomy CO₂, temperaturę oceanów czy topnienie lodowców.

Projections to prawdziwa symulacja przyszłości. Użytkownik może przyjrzeć się pięciu scenariuszom opartym na różnych poziomach emisji gazów cieplarnianych. Widzimy, jak odmiennie może wyglądać świat w 2100 roku przy ociepleniu o 1,5°C, 2°C lub 4°C. Modele pokazują m.in. wpływ na bioróżnorodność, wilgotność gleby, poziom mórz czy zasięg gatunków.

Explainer Library to ponad 90 minut wideo, które prostym językiem tłumaczą mechanizmy stojące za zmianami klimatu – od zjawisk ekstremalnych po sposób działania modeli naukowych. To solidna dawka wiedzy, która nie przytłacza, a pozwala lepiej zrozumieć fakty i kontekst.

Interakcja z klimatem – bez podejmowania decyzji

Mimo że Climate Station daje użytkownikowi dużą swobodę eksploracji, nie oferuje systemu decyzyjnego. Nie podejmujesz tu wyborów ani nie zarządzasz światem. Zamiast tego, aplikacja zachęca do odkrywania i analizowania, a nie do sterowania przyszłością. To wizualna mapa wiedzy – angażująca, przystępna, ale zakorzeniona w twardych danych.

Climate Station – pobierz za darmo na PS5 z PlayStation Store

Źródło: PlayStation Blog