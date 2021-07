WD z dyskami SSD M.2 do PS5. Znamy polskie ceny wszystkich modeli

Western Digital potwierdziła premierę dysku WD_BLACK SN850 – drugiego po propozycji firmy Seagate SSD-ka kompatybilnego z PS5. Ceny są do siebie zbliżone, jednakże można zauważyć sporą różnicę przy prędkości zapisu.

W sklepie Western Digital Store można natrafić już na wspomniane komponenty oraz ich pełną specyfikację. Warto wspomnieć, że o współgrającej z PS5 propozycji od WD wiedzieliśmy już od dłuższego czasu. Mimo to, dopiero teraz trafiły one oficjalnie do sprzedaży. Czy warto się nad nimi zastanowić?

Cóż, choć ceny są naprawdę zbliżone do dysków od Seagate, to w zestawieniu „suchych liczb” wygrywa jednak propozycja, o której pisałem wczoraj. WD_BLACK SN850 charakteryzuje się jedynie 5300 MB/s zapisu oraz 7000 MB/s odczytu. Wypada to trochę gorzej względem FireCUDA 530 (6900 MB/s zapisu i 7300 MB/s odczytu). Widzę jednak jedną różnicę, która może zachęcić do dysku omawianego w tym tekście. Radiator na nim wygląda na lepiej zaprojektowany, co może cechować go mniejszą temperaturą podczas pracy. Czy tak będzie? Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości wykażą to odpowiednie testy.

Modele i polskie ceny dysku SDD M.2 WD_BLACK SN850:

500 GB – 663,99 zł

500 GB z radiatorem – 746,99 zł

1 TB – 1 050,99 zł

1 TB z radiatorem – 1 160,99 zł

2 TB – 2 322,99 zł

2 TB z radiatorem – 2 405,99 zł

Jeżeli zainteresował Was ten dysk, odsyłam na stronę sklepu producenta, którą znajdziecie tutaj.