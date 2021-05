Jak dobrać odpowiedni dysk do PS5? Przeczytaj przed zakupem

Jesteś szczęśliwym posiadaczem PS5, ale zaczyna brakować Ci miejsca na dysku lub martwisz się, że za niedługo tak się stanie? Nie masz pojęcia czym się kierować przed zakupem dysku? Nie wiesz jak przenieść gry między pamięciami? Świetnie trafiłeś! W tym tekście znajdziesz odpowiedzi na wszystkie te pytania i wiele więcej.

Jestem świadomy tego, że nie każdy człowiek musi znać się na technologiach, a tym bardziej nie każdy gracz. W związku z tym przygotowałem ten poradnik, aby nawet osoba kompletnie zielona w tym temacie, mogłaby sobie poradzić z zakupem dysku zewnętrznego do najnowszej konsoli PlayStation. Nie przedłużając, zachęcam do lektury!

Sens zakupu dysku do PS5

Niestety, PS5 nie posiada zbyt wiele pamięci wbudowanej. Choć konsolach była reklamowana pojemnością aż 825 GB, do naszej dyspozycji mamy zaledwie 667 GB. Po zainstalowaniu 5 większych tytułów istnieje spora szansa, że nie będziemy mogli pobrać kolejnych. W związku z tym rozbudowanie pamięci konsoli dla większości posiadaczy konsoli będzie czymś nieuniknionym.

Bez wątpienia innym wartym uwagi powodem zakupu dysku jest chęć trzymania kopii zapasowych danych. Może to być przydatne szczególnie osobom, które nie posiadają dobrego łącza internetowego w miejscu, gdzie zwykle korzystają z konsoli.

Przerzucenie gier na zewnętrzne pamięci pozwoli nam na PS5 trzymać gry, na których nam najbardziej zależy. Te uruchamiane właśnie z przestrzeni dyskowej zaimplementowanej w urządzenie będą ładować się zdecydowanie szybciej.

Dysk do PS5 pod złącze M.2

PS5 posiada w sobie bardzo szybki dysk SSD korzystający ze specjalnego interfejsu M.2. Ten, szczerze mówiąc, pod kątem osiągów bije na głowę dyski zewnętrzne podpinane pod złącze USB. Oprócz tego Sony pomyślało o pozostawieniu dodatkowego miejsca w konsoli na zamontowanie tam drugiego dysku tego samego typu, co mamy fabrycznie w konsoli. Mimo to, nie wyszedł jeszcze do sprzedaży żaden produkt korzystający ze złącza M.2, który byłby zgodny ze standardami PS5. W związku z tym musimy zakupić dysk zewnętrzny, który wykorzystuje standard USB.

Dlaczego SSD zamiast HDD?

W tym momencie na rynku podzespołów komputerowych przechodzimy pewnego rodzaju fazę przejściową. Obecna generacja konsol nie zaimplementowała do swojej budowy dysków HDD. Wszystko wskazuje na zastąpienie ich dyskami SSD nie tylko w branży growej, ale również w innych przypadkach, gdzie znajdowały do tej pory zastosowanie. Choć może to budzić kontrowersje, standard HDD to już przestarzała technologia, która nie oferuje satysfakcjonujących wyników w grach wideo.

Znaczącą przewagą dysków SSD nad HDD są przede wszystkim osiągalne prędkości. Ten pierwszy przy zastosowanym złączu USB 3.0 lub lepszym potrafi osiągać prędkości około 500 MB/s, co jest już naprawdę dobrym wynikiem. Standardowe dyski twarde zwykle osiągają zaledwie między 80 a 160 MB/s. Warto nadmienić, że PS5 wspiera dyski osiągające zawrotne 20 Gb/s. Takich nie zobaczymy jeszcze w sprzedaży za rozsądną cenę w najbliższym czasie, ale w kolejnych latach najpewniej się to zmieni.

Inną dosyć ważną sprawą jest fizyczna budowa dysków. Te stworzone w standardzie HDD korzystają z magnetycznych „talerzy”, których polaryzacja jest odczytywana przez odpowiednią igłę. Wspomniane talerze obracają się z prędkością nawet 7200 obrotów na minutę. Ze względu na ruchome części wewnątrz i potrzebę zachowania dokładnych odległości między elementami wewnątrz, dyski HDD są o wiele bardziej narażone na awarie przy ewentualnym przenoszeniu lub upadkach.

Technologia SSD nie opiera się w ogóle o tego typu rozwiązaniach. Te podzespoły składają się jedynie z przylutowanych do głównej płytki elementów elektronicznych. Dzięki temu dyski SSD są o wiele mniej awaryjne.

Jeszcze parę miesięcy temu sensownym argumentem za zakupem dysku HDD była ich zdecydowanie niższa cena względem nowszego standardu. Obecnie stosunek ilości gigabajtów do wydanych pieniędzy w przypadku dysków SSD zbliżył się w pewnym stopniu wartościami do dysków HDD. W związku z tym nowszy standard technologii jest po prostu korzystniejszy.

Na to zwróć uwagę przy zakupie dysku

Zakup zewnętrznego dysku do PS5 nie jest łatwiejszy od doboru takiego do komputera osobistego. Trzeba uważać na parę haczyków, dlatego poniżej wypisałem je wszystkie.

Po pierwsze z dysku zewnętrznego uruchamiane będą tylko i wyłącznie gry dedykowane konsoli PS4. Jest oczywiście możliwość trzymania tam gier z PS5, jednak przed ich uruchomieniem będzie potrzeba przerzucenia plików na pamięć konsoli. Dzieje się tak z powodu tego, że PS5 jest produkowane z myślą o wyeliminowaniu wszelkich ekranów ładowania. Zewnętrzne dyski są na to za wolne, jednakże ten wbudowany w konsolę radzi sobie z tym znakomicie.

Po drugie kupowany przez nas produkt musi wspierać interfejs USB 3.0, 3.1 lub 3.2, ponieważ dyski wykorzystujące starsze standardy nie będą współgrały z najnowszym PlayStation.

Po trzecie przed zakupem powinniśmy się zastanowić, jaka pojemność dysku będzie nas najbardziej satysfakcjonowała. Ilość gigabajtów będzie najbardziej przekładała się na cenę. Mimo to, warto wziąć pod uwagę, że szczególnie tytuły AAA mają tendencję w ostatnich latach zajmować coraz więcej i nic nie wskazuje na to, by sytuacja miała się zmienić. PS5 obsługuje dyski o pojemności od 250 GB do aż 8 TB, więc do wyboru mamy dosyć spory przedział. Uwaga! Dyski o innej pojemności nie będą obsługiwane przez konsolę.

Po czwarte dyski różnią się od siebie także pod kątem jego prędkości. Dobierając odpowiedni, zwróć uwagę na jego prędkość zapisu i odczytu. Oczywiście im wyższe wartości, tym lepiej. Tutaj również wspomniane statystyki będą miały wpływ na cenę, jednakże nie warto oszczędzać na tych parametrach. To od nich będzie zależał czas instalacji i loading screenów w naszych ulubionych produkcjach. Rekomenduję zakup dysku, który w swoich parametrach będzie posiadał minimum 500 MB/s odczytu.

Po piąte warto, byśmy przed zakupem sprawdzili opinie innych osób, które dokonały już zakupu dysków, którymi jesteśmy ewentualnie zainteresowani. Kupowanie dysków o wysokiej awaryjności może skończyć się dla nas wyrzuceniem pieniędzy do kosza.

Dyski SSD do PS5 – nasze rekomendacje

Nie zdziwię się, jeżeli może Cię przerażać ilość rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę przed zakupem. W związku z tym przygotowałem moje rekomendacje, które spełniają standardy konsoli PS5. Poniższe modele są dostępne w paru wariantach na rynku, więc proszę o zwrócenie na to uwagi. Dyski mogą różnić się ceną, prędkością i pojemnością, dlatego przemyśl swoją decyzję.

Rekomendacje dysków do PS5:

Adata SE800 512GB SSD Czarny Cena: około 370 zł

Pojemność: 512 GB

USB: 3.1

Odczyt: 1000 MB/s

Link do Ceneo

Samsung T5 1TB Czarny Cena: około 489 zł

Pojemność: 1 TB

USB: 3.1

Odczyt: 540 MB/s

Link do Ceneo

Seagate SSD Barracuda Fast 1 TB Cena: około 645 zł

Pojemność: 1 TB

USB: 3.2

Odczyt: 540 MB/s

Link do Ceneo

Pierwsze podłączenie dysku do PS5

Przy pierwszym podłączeniu naszego nowego zakupu do konsoli będziemy musieli przejść przez sformatowanie pamięci do odpowiedniego formatu. Na szczęście praktycznie całym procesem zajmuje się dla nas oprogramowanie urządzenia.

By sformatować zewnętrzny dysk USB, postąp według następujących kroków:

Podłącz dysk do portu USB z tyłu konsoli PS5 Otwórz „Ustawienia„, a następnie przejdź do opcji „Pamięć Masowa„. Wybierz „Rozszerzona pamięć masowa USB” i wybierz „Sformatuj jako rozszerzoną pamięć USB„. Nie wyłączaj zasilania i nie odłączaj dysku USB do czasu zakończenia procesu formatowania.

Jeżeli wszystko wykonałeś poprawnie, dysk jest już gotowy na instalację gier. Gratuluję!

Przenoszenie gier z pamięci konsoli na dysk

Po zakupie dysku będziemy mogli nareszcie przystąpić do procesu przenoszenia gier na naszą pamięć USB. Aby tego dokonać, należy odpowiednio postąpić z następującą instrukcją:

Otwórz zakładkę z ustawieniami. Przejdź do sekcji „Pamięć masowa„. Wybierz „Pamięć konsoli„. Zaznacz z dostępnej listy gry, które chcesz przenieść na zewnętrzną i zaakceptuj proces poprzez naciśnięcie przycisku „Przenieś„.

Istnieje również drugi szybszy sposób, jednakże pozwoli nam przenosić gry jedynie pojedynczo. W Bibliotece Gier możemy wybrać opcję „Przenieś do rozszerzonej pamięci masowej USB” (dot. gier na PS4) lub „Kopiuj” (dot. gier na PS5).

Jeżeli zrobiłeś wszystko poprawnie, po chwili ładowania gry powinny znaleźć się już na naszym dysku zewnętrznym.

