PS5 również ma błąd, przez który wszystkie cyfrowe gry mogą przestać działać

PS5 ma ten sam problem, co poprzednie konsole od Sony. Sprzęt w pewnym momencie może zablokować nam dostęp do wszystkich posiadanych gier w wersjach cyfrowych.

Niedawno sieć obiegła wieść mówiąca, że posiadacze PS4 mogą pewnego dnia stracić dostęp do swojej biblioteki gier. Wszystko przez błąd baterii CMOS, której awaria odcina dostęp do cyfrowego katalogu tytułów. Co więcej, baterii nie da się uchronić i prędzej czy później się zepsuje.

Chwilę temu otrzymaliśmy filmik z potwierdzeniem skali problemu i gracze słusznie zaczęli się martwić. Wygląda jednak na to, że przesiadka na nową generację nie rozwiązuje problemu. Grupa Does it play? potwierdza istnienie błędu na PS5.

Podobnie jak w przypadku PlayStation 4 i 3, tak i tutaj awaria baterii doprowadzi do blokady dostępu do cyfrowych treści. Wynika to z faktu, że CMOS odpowiada za weryfikację, czy użytkownik faktycznie posiada uprawnienia do korzystania z zawartości znajdującej się na konsoli. Jeśli jednak posiadamy stały dostęp do Internetu, gry powinny zadziałać bez większego kłopotu. Dodatkowo samą baterię CMOS wystarczy wymienić. Mimo to, sam fakt, że konsole posiadają tak ogromny problem budzi sporo wątpliwosci.

Sony nadal nie skomentowało sprawy. Grupa Does it play? wkrótce ma udostępnić więcej konkretów na temat problemu z bateriami w PlayStation 5. Najpewniej jego specyfika jest identyczna jak w przypadku poprzednich generacji.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.