Sony udostępniło swoim fanom nowe awatary na PS4. Prezent od producenta ma pomóc w świętowaniu premiery PlayStation 5.

Premiera PS5 odbędzie się już za niecałe trzy tygodnie. Nowa konsola Sony zapowiada się na kawał solidnego sprzętu, który ponownie zabłyśnie tytułami ekskluzywnymi. Do tego dochodzi nowoczesny kontroler i mamy przepis na wyborną konsolę.

Sony zdaje sobie sprawę z tego, jak wiele osób nie może się doczekać wydania PlayStation 5 i postanowiło wręczyć fanom skromny prezent. Na PS4 pojawił się świeżutki zestaw awatarów, którymi możecie upiększyć swoje profile PlayStation Network.

Japończycy udostępnili obrazki z nadchodzących tytułów ekskluzywnych, w tym Sackboy: A Big Adventure, Demon’s Souls Remake i Ratchet and Clank: Rift Apart. Dodatkowo pojawiają się też wizerunki postaci z między innymi Horizon Zero Dawn i Astro’s Playroom. Zdecydowanie jest w czym wybierać i każdy fan marki znajdzie coś dla siebie. Nowych awatarów jest aż 37.

Warto przypomnieć tutaj o zmianach, jakie dotknęły PS Store. Od teraz niemożliwe stało się kupno awatarów przez przeglądarkową wersję sklepu i można to robić tylko i wyłącznie za pośrednictwem sklepu na konsoli. Dodatnie nowych, darmowych obrazków profilowych może to w pewien sposób wynagradzać.

PlayStation 5 trafi do rąk polskich graczy już 19 listopada.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.