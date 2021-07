Niewiele brakowało, a gry z PS2 miałyby bardzo dziwne pudełka

Gry z PS2 miały pierwotnie otrzymać bardzo nietypowe pudełka. Ostatecznie projekt anulowano, ale zachowały się zdjęcia prototypu.

PlayStation 2 to naprawdę kultowy sprzęt. W naszym kraju był tak popularny, że chyba każdy miał okazję widzieć na własne oczy pudełka z grami na drugą konsolę Sony. Charakterystyczne opakowania do dziś goszczą na półkach wielu graczy. Co ciekawe, pierwotnie miały one wyglądać zupełnie inaczej.

Na blogu Obscuritory pojawiła się historia prac Hock Wah Yeo – projektanta nietypowych pudełek na gry wideo i nie tylko. PlayStation poprosiło go, aby przygotował projekt opakowania dla gier PS2 jeszcze przed premierą konsoli. Poniżej znajdziecie ich wczesny prototyp. Miejcie na uwadze, że to niedopracowana wersja, więc finalny produkt mógłby wyglądać nieco inaczej.

Ostatecznie Sony zrezygnowało z projektu. Powodem najpewniej był nietypowy design, który wkurzałby zarówno graczy, jak i sprzedawców. Przechowywanie pudełek o tak nietypowym kształcie z pewnością stwarzałoby wiele trudności.

Pewne jest natomiast, że projekt (pomimo swojej nietypowości) wyglądał bardzo ciekawie. Gry z PS2 bez wątpienia wyróżniałyby się na półkach. Z perspektywy czasu, mimo wszystko chyba lepiej, że Sony wycofało się z tego pomysłu. Standardowe opakowania tytułów z PlayStation 2 może nie są specjalnie oryginalne, ale dziś już trudno odmówić im uroku.