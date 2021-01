PS Vita nie wyzionęła ducha. Nowe gry w PS Store

Okazuje się, że Sony ostatecznie wcale nie porzuciło PS Vita. Firma zaktualizowała kartę premier swojej mało popularnej konsoli mobilnej.

Chyba wszyscy pamiętamy jak spektakularną porażką było PlayStation Vita. O ile konsola zapowiadała się bardzo ciekawie, tak błędne decyzje producenta i szybkie porzucenie sprzętu przez deweloperów szybko zakończyły niedługi żywot Vity.

Rok temu zakładka premier w sklepie konsoli doczekała się aktualizacji. Było to dość głośne w swojej dziwaczności wydarzenie, wszak wszystkim wydawało się, że mało kto zdecyduje się na inwestowanie w port na bądź co bądź porzucony sprzęt.

Dziś, po prawie 12 miesiącach od rzeczonej sytuacji, PS Vita doczekała się kolejnej aktualizacji premier. Na konsolę trafiło parę nowych produkcji, jednak nie oczekujcie cudów. Nie ma wśród nich żadnych głośnych hitów.

Do oferty gier Vity dołączyły w grudniu takie produkcje jak My Aunt is a Witch i Contraptions. To dość małe tytuły od niezależnych studiów, choć ich obecność z pewnością ucieszy miłośników konsoli.

Produkcja PS Vita oficjalnie zakończyła się w 2019 roku, jednak Sony nigdy oficjalnie nie wspomniało o wstrzymaniu wsparcia. W ciągu ośmiu lat od debiutu sprzętu Sony sprzedało około 15 milionów sztuk, co nie jest zbyt dobrym wynikiem jak na giganta branży.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.