Świąteczna wyprzedaż gier na PS4 i PS5. Wielkie hity w ogromnych przecenach

Do świąt jeszcze parę dni jest, ale gracze już teraz mogą zainteresować się kupowaniem tańszych gier wideo. Wiadomo, że okres świąteczny to głównie czas do spędzania z rodziną lub przyjaciółmi, ale czasami warto zainteresować się także samym sobą. Korzystając z ofert w PS Store, możecie sami sobie sprezentować wyczekiwaną grę lub… parę.

Obniżki gier na PlayStation 4 i 5 wystartowały już teraz. Chętnie na skorzystanie z promocji użytkownicy konsol Japończyków mogą kierować się na główną stronę wyprzedaży. Znajdziecie tam mnóstwo wartych uwagi ofert, obok których ciężko jest przejść obojętnie. Mówimy w końcu o obniżkach na tegoroczny hity jak Alan Wake 2, Baldur’s Gate 3, Assassin’s Creed Mirage czy Call of Duty: Modern Warfare III. Jeżeli nie chcecie samemu przyglądać się ofertom, zestawiliśmy poniżej najciekawsze okazje.

Najlepsze okazje ze świątecznej wyprzedaży gier na PS4 i PS5 w PS Store:

Jak widać – ofert jest mnóstwo. Sam wypatrzyłem parę wartych uwagi gier, na które najpewniej się skuszę, ale najpierw trzeba się nad tym poważnie zastanowić. W razie czego macie sporo czasu, bo wyprzedaż kończy się dopiero 5 stycznia 2024 roku. Udanych łowów!