PS Store zbyt drogi? Pozew przeciwko Sony

W sierpniu 2022 roku Alex Neill, działacz na rzecz praw konsumentów, złożył zbiorowy pozew przeciwko Sony w imieniu 8,9 miliona klientów korzystających z PS Store. Motywacją do jego złożenia było rzekome nadużywanie przez japońską firmę swojej pozycji na rynku, co miało odzwierciedlenie w zbyt wysokich cenach w sklepie dla użytkowników PlayStation.

Posiadająca (prawie) monopol firma wykorzystywała go, aby zawyżać ceny oferowanych gier i dodatków. W pozwie wspomniano, że Sony pobiera prowizję w wysokości 30% od każdego zakupu, co w efekcie prowadzi do zawyżania cen. Te mają być nieproporcjonalne i niekorzystne dla konsumentów nabywających cyfrowe dobra w sklepie internetowym.

Sony próbowało unieważnić pozew, ale brytyjski Trybunał Apelacyjny ds. Konkurencji uznał, że sprawa może być kierowana do sądu. Jeśli sprawa założona przez Neilla zakończy się sukcesem, wszyscy członkowie pozwu (osoby, które kupiły gry lub DLC w PlayStation Store w Wielkiej Brytanii od 19 sierpnia 2016 r. do 19 sierpnia 2022 r.) mogą otrzymać odszkodowanie od 67 do 562 funtów plus odsetki. Sprawa obejmuje wszystkich mieszkańców Wielkiej Brytanii, którzy spełniają kryteria, chyba że zdecydują się z tego zrezygnować.

Zakończenie sprawy może potrwać kilka lat, a finansowanie zapewnia zewnętrzna fundacja finansująca spory sądowe oraz umowy o wynagrodzenie z doradcami prawnymi.