Strzelanka z PS4 i wszystkie DLC nagle usunięte z PS Store, a twórcy milczą

Sniper Elite 3 niespodziewanie zniknęło z PlayStation Store – tak donoszą użytkownicy serwisu PSN Profiles. Wycofanie dotyczy jednak tylko wersji na PS4 oraz związanych z nią dodatków DLC. Wersja na PS3 wciąż jest dostępna w sprzedaży. Sytuacja jest o tyle zaskakująca, że wcześniej nie pojawiły się żadne oficjalne zapowiedzi.

Sniper Elite 3 nagle zniknęło z PS Store

Co ciekawe, to nie pierwszy raz, gdy Sniper Elite 3 znika z cyfrowych sklepów. Już w 2023 roku Rebellion wycofało grę z Microsoft Store, przez co wersja na Xbox stała się niedostępna do kupienia. Wtedy deweloperzy potwierdzili, że są świadomi problemu, ale ostatecznie nie podali żadnych konkretów na temat przyczyn tej decyzji. Sytuacja z PS Store wygląda bardzo podobnie — Rebellion jak na razie nie skomentowało sprawy.

W sieci pojawiły się teorie, że przyczyną może być przygotowywany remaster gry. Warto przypomnieć, że w 2019 roku Rebellion wydało odświeżoną wersję Sniper Elite V2, więc podobny ruch dla trzeciej części nie byłby zaskoczeniem. Na ten moment są to jednak tylko spekulacje i brak oficjalnych ogłoszeń ze strony twórców.

Mimo problemów z Sniper Elite 3, seria jako całość ma się dobrze. Na PlayStation Store wciąż można kupić inne odsłony, w tym najnowszą – Sniper Elite: Resistance, wydaną w styczniu tego roku na PS4 i PS5. Wygląda więc na to, że miłośnicy cichych eliminacji nadal mają w co grać, nawet jeśli akurat trzecia część chwilowo wypadła z obiegu.

Źródło: PlayStation Lifestyle