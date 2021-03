Do PS Store właśnie powróciła lubiana funkcja

Sklep PS Store w wersji przeglądarkowej odzyskał świetną funkcję. Gracze znów mogą dodawać interesujące ich gry do listy życzeń.

Sony po cichu wprowadziło usuniętą jakiś czas temu funkcję do PlayStation Store. Jej powrotowi nie towarzyszy żadne ogłoszenie lub nawet wzmianka na oficjalnych kanałach producenta. Ważne jednak, że wreszcie można z niej znowu korzystać.

Lista życzeń powraca do PS Store

Lista życzeń znów zawitała do przeglądarkowego sklepu PlayStation. Sony usunęło ją jakiś czas temu, ale najwyraźniej zmieniło zdanie. Od teraz możemy dodawać gry do swojej listy potencjalnych zakupów przy pomocy komputera bez większego problemu. Niestety, nie wszystkie platformy odzyskały listę życzeń.

Co ciekawe, funkcja ta nadal nie powróciła do oficjalnej aplikacji PlayStation na urządzeniach mobilnych. Nieco to dziwne biorąc pod uwagę jej dodanie do przeglądarkowej witryny, ale kto wie, może pojawi się w apce już niedługo. Mimo wszystko spora część graczy woli kupować gry za pośrednictwem sklepu w telefonie i od razu pobierać je na konsolę przy pomocy jednego przycisku. Cóż, najważniejsze, że na PlayStation 5 i w przeglądarce wszystko działa sprawnie.

Jak używać listy życzeń w PS Store?

Aby dodać interesujący nas tytuł do listy życzeń musimy wejść w jego kartę produktu w PS Store. Obok przycisku dodania do koszyka powinna znajdować się ikona serca. Jeśli w nią klikniemy, interesujący nas produkt trafi na listę życzeń. W efekcie otrzymacie powiadomienie, kiedy dana gra znajdzie się w promocji i unikniecie przy tym wpisywania jej nazwy w wyszukiwarkę w trakcie większej wyprzedaży.

Swoją pełną listę życzeń możecie otworzyć poprzez kliknięcie w ikonkę serca pomiędzy Waszym awatarem i ikoną koszyka w prawym górnym roku ekranu. W menu listy możecie dowolnie zarządzać dodanymi grami i usunąć je, jeśli przestaną Was interesować. Oczywiście funkcja jest zintegrowana z PS5 i Wasza lista życzeń może zostać wyświetlona na konsoli bez większego problemu.

Sam jestem wielkim fanem list życzeń i nieraz pozwoliły mi upolować interesujący mnie tytuł w lepszej cenie. Jeśli (podobnie jak ja) jesteście łowcami promocji, to zdecydowanie powinniście sprawdzić nową funkcjonalność w przeglądarkowym PS Store. Wypełnianie listy na komputerze jest znacznie prostsze od mozolnego wklepywania tytułów przez niewygodną klawiaturę ekranową w konsoli.

Jeśli chcecie przetestować wspomnianą opcję, to aktualnie w PS Store trwa wielka wyprzedaż. Spis aktualnych promocji znajdziecie w tym artykule. Okazji jest sporo i jeśli akurat na przecenie nie znajdziecie nic dla siebie, to lista życzeń powinna przydać się Wam przy okazji szukania kolejnych korzystnych promocji z oficjalnego sklepu Sony.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.