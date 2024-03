PS Plus za darmo i bilety na finał Ligi Mistrzów. Gracze z Polski „pod kreską”

Sony pozwala zgarnąć za darmo dwa bilety na finałowy mecz Ligi Mistrzów oraz miesięczną subskrypcję PS Plus Premium. Do zabawy mogą dołączyć gracze z wielu krajów Europy, lecz Polska znalazła się “pod kreską”. Zresztą, jak zawsze przy tego typu akcjach.

Już taka nasza dola, że jeśli już można wygrać konsolę PlayStation 5 lub dostać za darmo abonament PS Plus, to akcje dotyczą jedynie Stanów Zjednoczonych, albo wybranych krajów w Europie, wśród których nie ma Polski. Sony ogłosiło nową zabawę przy okazji ujawnienia oferty PS Plus kwiecień 2024 dla progu Essential. Oprócz gier na nowy miesiąc, przedstawiono szczegóły dotyczące nowego konkursu. Oczywiście Polacy mogą wziąć udział w zabawie, ale tylko wtedy, gdy mieszkają w jednym z krajów z poniższej listy.

Kto może wygrać PS Plus i bilety na finał Ligi Mistrzów?

Zacznijmy od tego, że w zabawie mogą wziąć udział tylko gracze posiadający aktywny abonament PS Plus. Drugi warunek to zamieszkanie w jednym z następujących państw:

Belgia, Cypr, Czechy, Dania, Niemcy, Grecja, Irlandia, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Portugalia, Słowacja, Szwajcaria, Wielka Brytania.

Kto spełnia oba warunki, będzie miał banalnie proste zadanie, które daje szansę na wygraną. Po pierwsze, należy przypisać do swojej biblioteki gry, które zostaną udostępnione 2 kwietnia w ramach nowej oferty Essential na kwiecień. Chodzi o tytuły: Minecraft Legends, Immortals of Aveum i Skul: The Hero Slayer. Po drugie, trzeba zagrać przynajmniej w jedną z tych gier i po trzecie, odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących nowej oferty. Zabawa rozpocznie się 2 kwietnia i potrwa do końca miesiąca.

Sony ogłosiło zabawę dla abonentów PS Plus, lecz w Polsce obejdziemy się smakiem.

Pierwsze miejsce w zabawie, to dwa bilety na finałowy mecz Ligi Mistrzów UEFA 2023/24, który odbędzie się na kultowym londyńskim stadionie Wembley. Spotkanie jest zaplanowane na sobotę 1 czerwca. Szczęśliwy zwycięzca otrzyma nie tylko bilety, wygrana obejmuje również transport i zakwaterowanie w hotelu na dwie noce. Natomiast 100 kolejnych wylosowanych osób otrzyma miesięczną subskrypcję PS Plus Premium za darmo.

No i jak tu nie mieć żalu do organizatorów, że ponownie Polska nie jest brana pod uwagę przy tak ciekawych akcjach…

