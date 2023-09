Co miesiąc gracze typują wymarzone gry, które chcą pobrać w ramach oferty PS Plus. Ale na niektóre tytuły już nawet nie liczą i zaczynają wierzyć, że nigdy nie dostaną ich w usłudze.

Zazwyczaj społeczność forum Reddit wymienia gry, które jej zdaniem dostaniemy w PS Plus. Teraz pojawił się wątek zupełnie odwrotny i zaczęto podawać produkcje, które nigdy nie wpadną do usługi. No cóż, taki The Order 1886 od lat jest wymieniany jako marzenie w PlayStation Plus. I nadal jest to tylko marzenie.

Gracze nie wierzą, że te gry wpadną do PS Plus

Reddit’owy wątek nazwany „Które gry Twoim zdaniem NIGDY nie pojawią się w PS Plus?” wciąż się rozrasta. Oprócz głupich odpowiedzi pokroju Starfield, Mario i Zelda, wielu forumowiczów wczuło się w sytuację i argumentowanie swoich typów. I tak najczęściej wymienianymi grami zostały:

The Order 1886

GTA 5

Elden Ring

Sifu

Jak widać, są to bardzo dobre tytuły, o które od miesięcy, a nawet od lat, nieustannie proszą posiadacze PlayStation Plus. Jestem ciekaw, czy rzeczywiście nigdy nie zobaczymy ich w usłudze. Ja wciąż mam jednak nadzieję, że Sifu prędzej czy później wpadnie do Plusa.

Na razie cieszmy się tym, co mamy. Przed nami udostępnienie oferty PS+ na wrzesień dla progów Extra i Premium. Na liście sporo ciekawych pozycji, przy których można się bawić długimi godzinami.