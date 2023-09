PS Plus wrzesień 2023. Jest oferta Extra i Premium, oto gry na PS5 i PS4

Mamy już oficjalną listę gier na PS5 i PlayStation 4 z oferty PS Plus na wrzesień dla progów Extra i Premium. Tym samym możemy zobaczyć, czy sprawdził się przeciek sprzed kilku dni.

To już nie plotki ani przeciek, tylko oficjalna oferta PS Plus na wrzesień dla wyższych progów subskrypcji. Poniżej zobaczysz gry, które pobierzemy za tydzień, pod warunkiem posiadania abonamentu Extra bądź Premium. A ci, którzy czają się z zakupem, bo im za drogo, niech korzystają z tanich doładowań do PS Store i oszczędzają nawet kilkadziesiąt złotych na rocznym Plusie:

PS Plus na wrzesień. Oficjalna oferta Extra i Premium

Przypomnę na szybko, że niedawny przeciek ujawniał część gier z nowej oferty PlayStation Plus. Insider wspominał choćby o Sniper Ghost Warrior Contracts 2, NieR Replicant ver.1.22474487139… czy Civilization VI. Jeśli skakaliście z radości na takie wieści, możecie się cieszyć, ponieważ te gry rzeczywiście znalazły się na oficjalnej liście.

Oficjalna oferta PS+ Extra na wrzesień 2023

NieR Replicant ver.1.22474487139… | PS4

13 Sentinels: Aegis Rim | PS4

Sid Meier’s Civilization VI | PS4

Star Ocean The Divine Force | PS4, PS5

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 | PS4, PS5

Odin Sphere Leifthrasir | PS4

Unpacking | PS4, PS5

Planet Coaster: Console Edition | PS4, PS5

This War of Mine: Final Cut | PS5

Cloudpunk | PS4, PS5

Contra: Rogue Corps | PS4

Tails Noir | PS4, PS5

Call of the Sea | PS4, PS5

West of Dead | PS4

Star Ocean: Integrity and Faithlessness | PS4

PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls | PS4, PS5

Oficjalna oferta PS+ Premium na wrzesień 2023

Star Ocean First Departure R | PS4

Star Ocean: Till the End of Time | PS4

Dragon’s Crown Pro | PS4

Star Ocean: The Last Hope – 4K & FHD Remaster | PS4

Wszystkie wymienione gry będziemy mogli dodawać do swojej biblioteki oraz pobierać od najbliższego wtorku, czyli od 19 września. Tego dnia z usługi odejdzie niestety kilka dawniej dodanych do niej, świetnych gier. Listę usuwanych tytułów znajdziesz w tej wiadomości.