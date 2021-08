Jakich gier w PS Plus na wrzesień 2021 chcą gracze? Rozczarowania zwiększają oczekiwania

Gracze rozpoczęli typowanie oferty PS Plus wrzesień 2021. Widać, że wiele osób mocno rozczarowało się poprzednim zestawem gier.

Nie ma co ukrywać, że poprzednia oferta PS Plus nie należała do najlepszych. Wielu graczy dało jasno do zrozumienia, że oczekują ciekawszych gier w ramach plusowych zestawów. Nic dziwnego, że oczekiwania wobec PS Plus na wrzesień 2021 są całkiem spore.

Na forum Reddit rozpoczęło się typowanie gier z najnowszej oferty. Co ciekawe, niektórzy wstrzymali się od uczestnictwa w zabawie.

Tym razem nie przewiduję, mam tylko nadzieję, że w tym miesiącu zachowają się tak, jakby im zależało. Każda gra z dobrą fabułą będzie szczerze mówiąc mile widziana. – skomentował jeden z graczy na forum Reddit

Typów i tak pojawiła się cała masa. Najczęściej wymienianym tytułem jest najprawdopodobniej Uncharted: Zaginione Dziedzictwo. Gra ta przewija się w podobnych wątkach od bardzo dawna. Warto wspomnieć, że produkcja obchodziła w sierpniu urodziny. Rozdanie jej w ramach PS Plus zdaje się więc być całkiem prawdopodobne.

W komentarzach graczy przewija się też inna, dość niespodziewana gra. Wiele osób przewiduje, że do oferty trafi Marvel’s Avengers. Tytuł ten również pojawia się w predykcjach i kto wie, może tym razem okażą się one trafne? Często wspomina się też o Dying Light, Far Cry 5 i Ghostrunner.

Miejcie na uwadze, że wymienione wyżej tytuły to tylko gdybania graczy. Pełną ofertę PS Plus na wrzesień 2021 poznamy na początku przyszłego miesiąca.