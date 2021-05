PS Plus maj 2021 – gry z nowej oferty już do pobrania

Wszyscy posiadacze abonamentu już mogą cieszyć się kolejną dawką świetnych gier udostępnionych w ramach PS Plus maj 2021. Zdecydowanie każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

Mamy początek kolejnego miesiąca, a to oznacza każdorazowo nowe gry w ramach PS Plus. I tym razem PlayStation wie, jak dobrać dobre tytuły. Jeżeli ominęła Was lista tytułów, to z chęcią Was z nią zapoznamy.

PS Plus maj 2021 – jakie gry na PS4 i PS5

Battlefield V (PS4)

(PS4) Stranded Deep (PS4)

(PS4) Wreckfest: Drive Hard, Die Last (PS5)

Od dzisiaj każdy posiadacz abonamentu może dodać gry do swojej biblioteki. Pamiętajcie, że konsola PS5 wspiera wsteczną kompatybilność z PS4, dlatego posiadając najnowszą konsolę od Sony, zagracie we wszystkie powyższe tytuły.



W przypadku, gdy nie jesteście przekonani, czy gry z tego miesiąca Was na pewno zainteresują, zachęcamy do obejrzenia poniższego materiału. Film został przygotowany specjalnie dla Was przez brytyjski oddział PlayStation.

Z pewnością większość graczy słyszała o Battlefield V, ale nie każdy miał możliwość zagrania w niego. Dlatego jest to świetny moment, żeby nareszcie spędzić czas z jednym z najlepszych shooterów multiplayer. Piąta odsłona świetnie odwzorowała realia znane z II wojny światowej. Wzięcie się za tę produkcję szczególnie przyda się wszystkim oczekującym na kolejne informacje w temacie sequela.

Stranded Deep to ubiegłoroczna produkcja dla fanów survivalu. Po katastrofie samolotu zostajemy rozbitkiem na bezludnej wyspie Pacyfiku. W grze spędzimy także mnóstwo czasu pod powierzchnią wody, w związku z tym tytuł ten wyróżnia się na tle innych gier polegających na walce o przetrwanie.

Wreckfest: Drive Hard, Die Last to świetny tytuł wyścigowy z masą destrukcji. Rozgrywka sporo czerpie z serii kultowego FlatOut. Tryb demolki w trybie wieloosobowym przyniesie każdemu masę frajdy. Wersja na PS5 w porównaniu do swojego pierwowzoru po prostu powala na kolana, więc jest to kolejny powód, by sprawdzić grę na swojej konsoli.

Michał Wieczorek Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu. Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.