Gracz stracił blisko 100 gier z PS Plus. Support PlayStation do tej pory nie jest w stanie pomóc

Jeden z graczy PlayStation podzielił się w internecie swoją historią o utraconych grach z abonamentu PS Plus na konsoli PS Vita. Mimo wielu prób kontaktu z supportem, do tej pory nie otrzymał z powrotem dostępu do swoich produkcji.

Jak informuje użytkownik Reddita o nicku Stixmix, ten nie jest w stanie uruchomić żadnego swojego tytułu ze wspomnianego abonamentu. Co ciekawe, np. Super Meat Boy, który trafił do oferty PS Plus na Vita’cie i na PS4 jest możliwy do uruchomienia na tej drugiej konsoli. Poszkodowany twierdzi, że sytuacja wydarzyła się najpewniej z powodu jego kilkugodzinnej przerwy przy opłacaniu subskrypcji. Obecnie przy próbie uruchomienia takowego tytułu na ostatnim handheldzie PlayStation pojawia się za każdym razem informacja „Ta aplikacja wygasła„.

Stixmix kontaktował się z wieloma agentami supportu, jednakże wszelkie próby jak dotąd okazały się bezskuteczne. Na ten moment w historii konta PSN wspomniany użytkownik nie widzi śladu po pozycjach z Plusa. Support „powtarza jak mantrę”, że ma związane ręce, ponieważ „historii transakcji nie można nigdy usunąć ani zmienić”.

Na szczęście redditor posiada odpowiednie maile, które potwierdzają jego wcześniejsze przypisanie tytułów do jego profilu PSN. Niestety, kontakt PlayStation po weryfikacji stwierdził, że żaden z podesłanych dokumentów nie pokrywa się z tymi z bazy danych Japończyków.

Nie będę ukrywał, że sytuacja brzmi naprawdę podobnie do tej, o której ostatnio mogliście przeczytać już na Planecie Gracza. Tam akurat sprawa zakończyła się happy endem. Mam osobiście nadzieję, że i w tym przypadku będziemy mogli mówić o szczęśliwym zakończeniu, ponieważ jestem w stanie sobie wyobrazić obecne odczucia Stixmixa.