PS Plus i znikające gry. To się może zdarzyć każdemu, ale bez paniki

Gracz, który niedawno stracił dziesięcioletni dorobek hitów z abonamentu PS Plus po pewnym czasie otrzymał z powrotem dostęp do swoich produkcji.

Niedawno na łamach Planety Gracza opublikowaliśmy artykuł o użytkowniku vuleslash, który przez ostatnie lata nazbierał sporą kolekcję gier na PS3 i niestety całą stracił. Jak się okazuje, historia zakończyła się happy endem. Wszystko dzięki najpewniej pomocy supporta obsługującego region poszkodowanego gracza.

Vuleslash już około miesiąc temu zaczął korespondować właśnie z działem wsparcia PlayStation. Zaznaczył, że próbowano mu pomóc na wiele sposób, jednakże za każdym razem było to bezskuteczne. Mimo to, zapewniano go, że problem jest dalej rozwiązywany. Choć trwało to trochę, support dotrzymał słowa. Od 2 dni poszkodowany jest w stanie z powrotem pobierać gry z PS Plus na swoim PS3. Czy stało się to za sprawą zgłoszenia sprawy? Cóż, niekoniecznie, ponieważ autor wpisu nie otrzymał żadnej wiadomości zwrotnej na ten temat.

Warto wspomnieć, że w międzyczasie wielu użytkowników trzeciego „pleja” i konsoli PS Vita spotkało się z podobnymi problemami. Rekomendujemy w takim przypadku, by próbować kontaktować się z oficjalnym kanałem pomocy. Na ten moment nie potwierdzono jeszcze, że każdy użytkownik, którego spotkała taka przykrość, automatycznie odzyskał stracone gry. Być może na ten moment w pierwszej kolejności naprawiono biblioteki tylko osób, które kontaktowały się.