Mortal Kombat 1 od dzisiaj w PS Plus do sprawdzenia. Tutaj pobierzesz

Dopiero co pisaliśmy, że na konsoli PS5 można już pobierać demo Tekken 8. Jeśli lubisz tę serię bijatyk, link do pobrania wersji demonstracyjnej znajdziesz w tej wiadomości. I co ważniejsze, jest ona dostępna dla wszystkich, nawet dla osób nieposiadających abonamentu PS Plus. Dzisiaj „obudziła się” konkurencja, udostępniając wersję próbną Mortal Kombat 1. Tutaj niestety wymagany jest PS Plus Premium.

Pobierz trial Mortal Kombat 1 w PS Plus Premium

Mortal Kombat 1 otrzymał trial, który jest dostępny w usłudze Sony. Sprawdzimy go na PlayStation 5 i choć pod poniższym linkiem można pobrać pełną wersję gry, w ramach triala powalczymy tylko przez 2 godziny. Choć to i tak sporo, by przekonać się, czy chcemy kupić grę.

Mortal Kombat 1 (PS5) – pobierz trial

Jak widać na karcie tytułu, nowa odsłona MK spodobała się fanom marki. Grę oceniło w PS Store ponad 16 tysięcy graczy, z czego średnia wynosi 4,53/5. Choć w tytule opisywanej części MK widzimy liczbę 1, to jest to dwunasta główna część słynnej serii bijatyk.

MK 11 nadal jest brutalne i ociekające krwią. Różni się jednak od poprzednich odsłon. Deweloperzy zaprezentowali w niej odświeżony wygląd znanych bohaterów takich jak Liu Kang, Sub-Zero, Mileena czy Scorpion. Oprócz tego wprowadzono do walk tzw. Kameo Fighters, czyli postacie partnerskie, które pomagają nam na arenach. Ponadto mamy tutaj tryb Inwazji. To forma kampanii dla jednego gracza z różnymi wyzwaniami, w której znajdziemy również elementy RPG.

Czy takie „zmienione”, choć nadal znajome Mortal Kombat przypadnie również Tobie do gustu? Cóż, pobieraj wersję próbną i przekonaj się osobiście.