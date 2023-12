Za darmo na PS5. Nowa część kultowej serii powraca, pobierz demo

Posiadacze konsol PS5 mogą już dzisiaj zajrzeć do PS Store, by osobiście sprawdzić najnowszą odsłonę słynnej bijatyki od studia Bandai Namco.

Świat gier bijatyk nie jest wielki, a wśród liderów na tym podwórku mamy takie serie jak Mortal Kombat oraz Tekken. Pierwsza ze wspomnianych marek dopiero co otrzymała dwunastą odsłonę, choć w tytule producent postawił liczbę „1”. To swoiste nawiązanie do korzeni serii. Natomiast Tekken wciąż czeka na ósmą część, która zadebiutuje na PC, PS5 oraz Xbox Series dopiero 26 stycznia 2024 roku. Ale wiecie co? Już dzisiaj możecie sprawdzić, jak Tekken 8 prezentuje się w walce. W PlayStation Store pojawiło się bowiem demo gry.

Demo Tekken 8 na PS5 do pobrania

Jeśli spojrzymy na karę wersji demonstracyjnej Tekken 8 w PS Store, to już widać, że gra spodobała się posiadaczom PS5. Dopiero co udostępniono demo, a już oceniło je blisko 300 osób, z czego średnia wynosi 4,89/5.

Zawartość wersji demo to kilka trybów oraz cztery postacie, w tym Nina Williams, którą widzimy na grafice otwierającej tego newsa. Oto wszystkie tryby, areny i bohaterowie z udostępnionej wersji demonstracyjnej:

Dostępne tryby:

Tryb fabularny: „Przebudzenie mroku” (początek)

Wyprawa po salonach gier (początek)

Super walka duchów (ograniczona)

Galeria (ograniczona)

Pojedynek (ograniczony)

Dostępne postacie i plansze:

Postacie: Jin, Kazuya, Paul i Nina

Plansze: Urban Square (Evening), Yakushima i Sanctum

Warto jeszcze wspomnieć, że tryb sieciowy nie jest dostępny w demo, a nasze postępy nie zostaną przeniesione do pełnej wersji gry.

Jestem ciekaw, czy spodoba się Wam demo Tekken 8 na PlayStation 5, zatem czekam na wrażenia gry w komentarzach.