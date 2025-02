Styczniowa oferta PS Plus to mocne uderzenie, zwłaszcza za sprawą dodania do biblioteki abonamentu gry God of War Ragnarok. Duży i niejako wyczekiwany debiut zyskał zainteresowanie graczy, jednak ich liczba spadła – w porównaniu do grudnia ubiegłego roku. Dane są bezlitosne!

PS Plus mocne, ale jednak słabsze

Zdawać by się mogło, że dodanie do biblioteki PS Plus gry God of War Ragnarok będzie rozwiązaniem wszystkich problemów abonamentu. No dobra, może nie wszystkich, ale z pewnością mogło to pozytywnie wpłynąć na liczbę graczy korzystających z usługi. Czy aby jednak na pewno? Okazuje się, że niekoniecznie. Jak donosi portal TrueTrophies, najnowsze gry ze stycznia przyciągnęły o 6,8% mniej graczy, niż zrobiła to grudniowa oferta abonamentu.

Oczywiście największą popularnością cieszył się God of War Ragnarok. Okazuje się jednak, że nie była to najpopularniejsza „nowo dodana” gra, biorąc pod uwagę wyniki z tego i poprzedniego roku. W rankingu plasuje się na 5. pozycji:

Dead Island 2 (październik 2024) Dave the Diver (kwiecień 2024) The Plucky Squire (wrzesień 2024) The Last of Us Part I (wrzesień 2024) God of War Ragnarok (styczeń 2025) Police Simulator Patrol Officers (czerwiec 2024) Dying Light 2 (listopad 2024) Sonic Frontiers (grudzień 2024) Remnant 2 (lipiec 2024) Red Dead Redemption 2 (maj 2024)

Które gry zaskarbiły sobie waszą uwagę? W moim przypadku cały czas numerem 1 jest właśnie God of War Ragnarok, na którego czaiłem się od dłuższego czasu. Świetnie, że wreszcie pojawił się w abonamencie, choć zdecydowanie zasługuje na większe zainteresowanie.

Źródło: truetrophies.com