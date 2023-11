PS Plus w dużej promocji na Black Friday 2023. Sony ujawnia skalę rabatów

Doczekaliśmy się potwierdzenia, że abonament PS Plus zostanie przeceniony w ramach promocji Black Friday 2023. Taniej kupimy również update do wyższych progów Plusa.

Niedawno pisaliśmy o promocjach z okazji Czarnego Piątku, które rozpoczną się w sklepach tradycyjnych. Nie uwzględniono tam abonamentu PS Plus, lecz jak się spodziewaliśmy, ten również kupimy taniej. Czym byłby bowiem Black Friday 2023 bez rabatu na Plusika? Co roku Sony oferuje zniżki i właśnie dowiedzieliśmy się, że to się nie zmieni.

PS Plus w promocji na Black Friday 2023. Co przyniesie Czarny Piątek?

Na oficjalnym Blogu PlayStation pojawił się wpis ujawniający nadchodzące rabaty. Abonament PlayStation Plus kupimy taniej w dniach od 17 do 27 listopada. Z informacji wynika jednak, że promocja będzie kierowana do osób, które „dołączą do PS+”. Zatem tylko dla nowych abonentów? Wcale byśmy się nie zdziwili.

Podczas promocji PlayStation na Czarny Piątek, trwającej od 17 do 27 listopada, gracze, którzy dołączą do PlayStation Plus, będą mogli zaoszczędzić do 30% na 12-miesięcznych planach abonamentowych. PlayStation

Dalej czytamy o tym, co Sony zaoferuje „obecnym członkom usługi”. Ci mają liczyć na tańsze przekształcenie swojej subskrypcji do wyższego poziomu.

Obecni członkowie PlayStation Plus mogą zaoszczędzić 25% przechodząc na wyższy plan Extra lub 30% przechodząc na PlayStation Plus Premium. PlayStation

Kto zatem nie posiada abonamentu, będzie mógł kupić go 30 procent taniej. Więc za roczny pakiet Essential zapłacimy 206,50 zł (zamiast 295 zł), za Extra zapłacimy 364 zł zamiast 520 zł, a za najwyższy Premium 441 zł zamiast 630 zł.