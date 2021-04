Liczba subskrybentów PS Plus powala, ale konkurencja goni Sony

Liczba subskrybentów PS Plus robi spore wrażenie. Abonament PlayStation nieustannie cieszy się gigantycznym zainteresowaniem i zanotował spory wzrost popularności w ciągu ostatniego roku.

Jeśli korzystacie z PlayStation, to istnieje spora szansa, że subskrybujecie też Plusa. Na wykupienie dostępu do usługi decyduje się większość posiadaczy konsol Sony i nic dziwnego. Poza możliwością gry po sieci, co miesiąc otrzymują oni też paczkę (zazwyczaj) dobrych lub nawet bardzo dobrych gier.

Nikt nie będzie więc specjalnie zdziwiony, jeśli zdradzę, że PlayStation Plus zdobywa coraz większą popularność, między innymi dzięki premierze konsol nowej generacji. Jak wskazują dane SBS, aktualnie PS Plus może pochwalić się aż 47.7 mln subskrybentów. Dodatkowo warto dodać, że aż 10 milionów użytkowników przybyło do grona subskrybentów w 2020 roku.

Wynik bierze się zapewne z jakości rozdawanych w zeszłym roku gier. Sony trzyma dobrą passę w kwestii doboru plusowych zestawów i tak naprawdę co miesiąc subskrybenci otrzymują przynajmniej jeden duży tytuł.

Nie wiemy jak wyglądają statystyki w przypadku abonamentu Xbox Live Gold, ale za to inna usługa Microsoftu powoli goni Plusa. W styczniu informowaliśmy, że Game Pass zebrał już 18 milionów subskrybentów. Teraz, kilka miesięcy później, liczba ta jest z pewnością większa. O ile to nadal dużo mniej względem Plusa, tak XGP cieszy się gigantycznym zainteresowaniem i rozgłosem.

Nie zdziwiłbym się, gdyby Game Pass jeszcze w przyszłym roku zbliżył się do wyniku PS Plus. Jeśli usługa Microsoftu utrzyma swój aktualny, bardzo wysoki poziom, jest to całkiem możliwe.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.