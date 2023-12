Sony rozdaje prezent do oferty PS Plus na styczeń 2024

Wiemy już, jakie gry na PS5 oraz PlayStation 4 pobierzemy za tydzień w ramach PS Plus Essential. Na liście znajdziemy m.in. świetną grę od polskiego studia. Pełny spis gier wraz ze zwiastunem publikujemy w tym newsie. Jednak wraz z ujawnieniem nowej oferty, na oficjalnym blogu PlayStation podano informacje o specjalnym prezencie dla subskrybentów. Cóż to takiego?

PS Plus – każdy dostanie prezent do darmowej gry

Jak czytamy w informacji od Sony, oprócz oferty Essential, 2 stycznia posiadacze abonamentu otrzymają Warframe: Syrinx Collection. To nowy ekskluzywny pakiet, którego nie znajdziemy nigdzie indziej. Wykorzystamy go w darmowej grze Warfame, którą można pobrać na PS5 oraz PS4 pod tym adresem.

Ten ekskluzywny pakiet PlayStation Plus zawiera wiele broni, zbroi i przedmiotów do wieloosobowej gry akcji sci-fi F2P firmy Digital Extremes. Po pobraniu, wszystkie będą natychmiast dostępne w twoim ekwipunku Warframe w grze, niezależnie od tego, czy jesteś nowym, czy powracającym graczem. PlayStation Blog

Dodano, że pakiet będziemy mogli znaleźć w PS Store i pobrać jako dodatek do comiesięcznych gier PlayStation Plus. Oto kompletna zawartość Warframe: Syrinx Collection:

Syrinx Chest Plate

Baza Rifle

Syrinx Shoulder Plates

Syrinx Leg Plates

Cassowar Polearm

Storm Color Palette

Essential Base Damage Mod Bundle

Essential Critical Damage Mod Bundle

2x Orokin Catalysts

170 Platinum

7-Day Affinity Booster

7-Day Credit Booster

Warframe: Syrinx Collection – ekskluzywny pakiet PS Plus.

Dajcie znać, czy jesteście fanami Warframe i pobierzecie ekskluzywny pakiet do oferty PlayStation Plus. A może jeszcze nie graliście w ten tytuł? To doskonała okazja, by go sprawdzić.