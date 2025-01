PS Plus z jeszcze jedną grą do sprawdzenia i prezentem na PS5

Oprócz nowych gier z oferty PS Plus styczeń 2025, możemy sięgnąć po inne niespodzianki w ramach abonamentu. Za darmo sprawdzimy świetny tytuł z demonami i odbierzemy ekskluzywny dodatek do popularnego tytułu free to play.

Informowaliśmy już dzisiaj o udostępnieniu trzech nowych gier w PS Plus Essential i ich pełny spis wraz z trailerem znajdziecie w naszej porannej wiadomości. Jednak posiadając usługę w wersji Premium, możemy również pobrać wersję próbną świetnej metroidvanii w formie platformówki akcji 2,5D. Każdy posiadacz abonamentu odbierze też DLC do Stumble Guys. To popularna gra za darmo, zatem czemu by nie spróbować, jeśli jej nie znacie.

500 PLN – doładowanie do PlayStation Store – kup za 425,34 zł

650PLN – doładowanie do PlayStation Store – kup za 552,95 zł

PS Plus w styczniu z kolejnymi atrakcjami

Zacznijmy od triala gry The Devil Within: Satgat, który mogą pobrać posiadacze konsoli PS5. Tytuł jest kapitalnie oceniany w PS Store, a jego średnia wynosi obecnie 4,47/5, zatem bardzo wysoko. Wersja próbna pozwala na 2 godziny zabawy, po czym możemy zdecydować, czy chcemy kupić pełną wersję kosztującą 114 zł.

The Devil Within: Satgat jest typową metroidvanią 2,5D, w której wraz z postępem rozgrywki i zdobywaniem nowych umiejętności możemy dostać się w nowe obszary świata. Ten jest bardzo niegościnny i wypełniony demonami. My, jako wojownik Kim Rip, musimy oczyścić świat z plugastwa, przemierzając opuszczoną metropolię, kompleksy przemysłowe, podziemia, góry, mroczne lasy czy miasteczko rodem z Dzikiego Zachodu. Pokonując przeciwników, wchłaniamy ich moce. Z jednej strony daje to naszemu bohaterowi nowe możliwości, z drugiej coraz bardziej pozbawia człowieczeństwa.

The Devil Within: Satgat [PS5] – pobierz trial z PS Plus Premium i graj przez 2 godziny

Drugą niespodzianką, tym razem dla wszystkich posiadaczy PS Plus, a nie jedynie pakietu Premium, jest dodatek Dolly Bear do darmowej gry Stumble Guys. Choć wspomniany tytuł wydano również na last-genie, DLC odbiorą tylko posiadacze konsoli PS5. Rozdawana paczka zawiera kilka elementów:

Legendarny stumbler Dolly Bear

Zaczepka Look At Me

700 klejnotów

50 żetonów Stumble

Kto chętny odbierze Stumble Guys – Pakiet Dolly Bear za darmo pod tym adresem w PlayStation Store.

Źródło: PS Store