Tajemnica oferty PS Plus styczeń 2024 zostanie rozwiana za tydzień

Zbliżamy się do ważnej daty dla wszystkich posiadaczy abonamentu PS Plus Essential. Równo za tydzień poznamy gry, jakie trafią do pierwszej oferty w 2024 roku. Czy styczeń będzie dobry dla posiadaczy konsol?

Jestem ciekaw, jak oceniacie mijający rok w PS Plus Essential. Nie ma co ukrywać, że z jednej strony dostaliśmy kilka grubych hitów. Było przecież Mafia: The Definitive Edition w lutym, Battlefield 2042 w marcu, odebraliśmy też Alan Wake Remastered w lipcu. Z drugiej strony często słyszeliśmy narzekania, że do ofert trafiały najczęściej gry, które „dawno już przeszliśmy”.

Styczeń 2023 roku Sony rozpoczęło z naprawdę dobrym pakietem gier. Dostaliśmy wówczas Fallout 76, Star Wars Jedi: Fallen Order oraz Axiom Verge 2. Oby styczeń 2024 roku rozpoczął się równie dobrze. A jak będzie w rzeczywistości, przekonamy się już niedługo. Tajemnica pierwszej oferty nadchodzącego roku zostanie rozwiana w przyszłą środę.

PS Plus styczeń 2024 – kiedy poznamy gry z progu Essential?

Dzięki temu, że Sony ujawnia kolejne oferty kierując się przyjętym schematem, możemy precyzyjnie określić, kiedy firma opublikuje styczniową listę gier. Oczywiście zdarzają się wyjątki od „schematu”, lecz niezwykle rzadko. Zazwyczaj poznajemy nowe gry Essential w środę poprzedzającą pierwszy wtorek miesiąca. A to oznacza, że gry z oferty PS Plus styczeń 2024 zostaną przedstawione na oficjalnym blogu PlayStation w dniu 27 grudnia, tuż po godzinie 17:30. Jeśli zdarzy się wyjątek od reguły i oferta zostanie zdradzona wcześniej lub pojawi się jakiś przeciek, od razu Was poinformujemy.

Przy okazji wspomnę, że pojawiły się już pierwsze wieści dotyczące usuwanych gier w styczniu 2024 z katalogu Extra. Niestety stracimy kilka porządnych produkcji, których pełną listę znajdziecie w naszej wcześniejszej wiadomości. Tutaj wymienię choćby odchodzące It Takes Two oraz Devil May Cry V: Special Edition.