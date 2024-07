Jeśli chcecie przekonać się, co takiego gracze widzą w niedawno wydanym na PS5 oraz PC tytule Until Then, możecie sięgnąć po wersje próbną. W przypadku konsoli, niezbędny jest abonament PS Plus Premium, a na PC wystarczy pobrać demo na Steam.

Czy odstrasza Was sam zwrot “narracyjna gra przygodowa z elementami visual novel w stylistyce pixel artu”? Jeśli nie, a wręcz wzbudziliśmy jeszcze bardziej Waszą ciekawość, możecie sprawdzić perełkę, która dopiero co miała swoją premierę. Wersja próbna jest dostępna na konsoli PlayStation 5 w formie triala (i tutaj konieczny jest PS Plus Premium), a na Steam po prostu pobieramy pliczek demo.

PS Plus z nowym traielem, a na Steam demo. Sprawdzajcie Until Then

Wspomnieliśmy już, z jakim gatunkiem mamy do czynienia. Jeśli chodzi o fabułę, bo to jest najważniejsze w tego typu produkcjach, opowiada ona historię Marka Borja i jego przyjaciół.

Budzisz się w typowej sypialni nastolatka, ćwiczysz grę na pianinie, odrabiasz lekcje na czas i dbasz o relacje z innymi (lub zaniedbujesz je), jednocześnie zmagając się z typowymi dla licealisty kompleksami. Aż tu pewnego dnia rzekomo przypadkowe spotkanie wywołuje reakcję łańcuchową i wywraca życie Marka do góry nogami. Ludzie znikają, a pamięć zaczyna zawodzić. PS Store

W grze jest sporo rozmów z przyjaciółmi, ludźmi ze szkoły, a nawet z nieznajomymi. Prowadzimy je osobiście, przez SMS-y i emaile. Do tego przeglądamy media społecznościowe, w których każde polubienie i każdy komentarz może nieść ze sobą konsekwencje.

Akcja rozgrywa się w fikcyjnej wersji Filipin, gdzie przemierzamy sporo różnorodnych lokacji – od tętniącej życiem stolicy po długie przejażdżki autobusem przez zielone pola i nadmorskie miasta. Są tutaj wątki miłosne, filozoficzne oraz sporo… minigier.

Until Then zdecydowanie wart jest sprawdzenia. Tytuł posiada przytłaczająco pozytywne opinie na Steam, gdzie oceniło go ponad 1,4 tys. użytkowników. Aż 98% dało grze łapkę w górę. Z kolei w PS Store widzimy ponad 700 ocen, z czego średnia wynosi 4,9/5.

Źródło: Steam, PS Store / opracowanie własne