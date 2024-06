Nowa akcja promocyjna PS Plus. PlayStation rozdaje kredyty

Abonament PS Plus tani nie jest, więc PlayStation zachęca graczy do wykupienia subskrypcji nowym bonusem. Możemy zgarnąć za darmo kredyty do wydania na filmy.

Nowa promocja na PS Plus niestety nie polega na tym, że roczne subskrypcje kupimy w niższej cenie. Zamiast tego PlayStation oferuje nam bonus, który może spodobać się fanom filmów i seriali. Akcję ogłoszono wczoraj, podczas ujawnienia oferty PS Plus Essential na lipiec 2024. Listę gier, które pobierzemy od najbliższego wtorku, sprawdzicie w naszej wcześniejszej wiadomości.

PS Plus – zatem co dostaniemy w nowej promocji?

Chcąc kupić obecnie abonament, nadal za roczny pakiet Essential zapłacimy 295 zł, za Extra 520 zł, a za Premium 630 zł. Oczywiście możemy obniżyć te ceny sięgając po tanie doładowania PSN i zyskać nawet 80 zł. Promocja na karty obowiązuje np. w Instant Gaming:

Jednak póki co, o promocji obniżającej ceny o 25-40 proc. możemy zapomnieć. PlayStation chce w inny sposób skusić niezdecydowanych do zakupu subskrypcji. O akcji informuje również polski oddział firmy:

Kup dowolną 12-miesięczną subskrypcję PlayStation Plus i zdobądź kredyty na zakup filmów w apce SONY PICTURES CORE! Oferta ważna do 10 lipca. PlayStation Polska

Kredyty na filmy to bonus przy kupnie abonamentu PlayStation Plus.

Niestety nie sprecyzowano przy tym, ile takich kredytów dostaniemy oraz na ile filmów nam one starczą. Wiadomo tylko, że ich liczba różni się w zależności od wykupionego planu i statusu członkostwa. Kredyty dostaniemy kupując Plusa do 10 lipca tego roku, będą czekały do odebrania w aplikacji Sony Pictures Core. Nie musimy od razu ich wydawać, ponieważ będą ważne do 10 lipca 2025 roku.

W apce możemy obejrzeć m.in. takie filmy z wytwórni Sony, jak Spider-Man: Poprzez Multiwersum, Ghostbusters: Imperium Lodu, Gran Turismo, Bad Boys for Life i inne.

Źródło: PlayStation Blog