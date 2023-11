12 punktów, co zmienić w PS Plus Premium. Gracze chcą tego co w Xbox Game Pass

Abonament PS Plus Premium kosztuje po podwyżce 630 zł rocznie i zapewnia najwięcej atrakcji oraz gier w usłudze. Jednak czy są one wystarczające? Oto oczekiwania graczy, którzy nie uważają obecnej oferty za idealną.

PS Plus Premium w założeniach ma być wyjątkowe i na wypasie. Zgodnie z danymi z maja tego roku, 70 proc. wszystkich posiadaczy abonamentu wybiera pakiet Essential, a 30 proc. osób decyduje się na progi Extra lub Premium. Ten pierwszy subskrybuje 6,1 mln osób, a na drugi postawiło 8 mln posiadaczy konsol PlayStation. Przypomnę, że Sony jest bardzo zadowolone z wyniku wyższych progów Plusa uważając, że wskaźnik jest wyższy od oczekiwanego. Jednak czy Premium jest idealne?

Użytkownicy forum Reddit rozpisują się właśnie na temat tego, co by zmienili lub dodali w PlayStation Plus Premium. Nie będę już przypominał, co oferuje ten plan usługi. Jeśli go kupujecie, to zapewne wszystko jest dla Was jasne. Natomiast skupię sie na tym, co graczom nie pasuje i czego by chcieli.

12 zmian koniecznych w PS Plus Premium, według graczy

Komentarzy na Reddit wciąż przybywa, lecz kolejni rozmówcy nie wymyślają koła na nowo. Wszystkie propozycje zmian można zamknąć w tych kilku punktach:

Lepsze gry; Niższa cena; Gry AAA na premierę podobnie jak w Xbox Game Pass; Lepszy wybór klasyków z konsol PS1, PS2, PS3 i PS Vita; 3-godzinne triale dla większej liczby gier; Ogólna ekskluzywna zniżka w całym PS Store; DLC w zestawie wraz z udostępnianymi grami; Możliwość pobierania gier z PS3, a nie tylko streaming (choć forumowicze mają świadomość, że technologicznie jest to bardzo trudne do zrealizowania); Możliwość pobrania gier, które były rozdawane w PS Plus w poprzednich latach; Darmowe upgrade’y gier z PS4 do PS5; EA Play oraz Ubisoft+ (a nie Ubisoft+ Classics) w pakiecie; Wcześniejszy dostęp do nadchodzących premier.

Co ciekawe, bardzo często podczas dyskusji pojawia się porównanie do Xbox Game Pass. Posiadacze PlayStation chcą, by Sony udostępniało gry na premierę. Oprócz obniżenia ceny pakietu Premium, to największe życzenie społeczności.