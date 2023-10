Wyczekiwana w PS Plus gra trafia do abonamentu, lecz możesz pograć przez ograniczony czas

Co miesiąc sprawdzam, jakie gry społeczność Reddit typuje do nadchodzących ofert PS Plus. Od bardzo dawna jednym z najbardziej wyczekiwanych tytułów jest Sifu, gra akcji w konwencji chodzonej bijatyki. No i stało się, gra pojawiła się właśnie w PS Plus Premium. I choć jest to pełna wersja do pobrania, możemy w nią pograć przez ograniczony czas. Dostaliśmy triala.

PS Plus Premium – pobieraj trial Sifu

Zatem jeśli subskrybujesz najwyższy próg PlayStation Plus, możesz sprawdzać pełną wersję Sifu na konsolach PS5 i PS4. Wersja próbna pozwala na godzinną zabawę przy tym tytule.

Sifu (PS5/PS4) – pobierz trial za darmo z PS+ Premium

Mam obawy, że skoro Sifu pojawił się teraz w formie triala, to sama gra szybko nie trafi do comiesięcznej oferty Essential lub Extra. Zazwyczaj jest tak, że Sony usuwa wersje próbne gier, które rozdaje w abonamencie. Cóż, obym się mylił… Tutaj dodam, że trial Sifu będzie dostępny w PS Store jedynie do 28 stycznia 2024 roku, więc jeśli już gra ma trafić np. do PS Plus Essential, to możemy się jej spodziewać najwcześniej w lutym.

Warto wspomnieć, że jeśli grasz na PS5, nie musisz pobierać triala, żeby w niego zagrać. Tytuł został udostępniony na nowej generacji w ramach streamingu, który jest również nową funkcją w PS+ Premium.

Sifu to gra przygodowa w konwencji bijatyki, która została wydana m.in. na PS5 oraz PlayStation 4 już ponad rok temu. Gra szybko zdobyła popularność i uznanie nie tylko recenzentów, ale i samych graczy. Wersja na PS5 posiada ponad 540 ocen na Metacritic, z których średnia to 8.1/10.