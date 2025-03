PS Plus dzisiaj z dużą nowością. Hit do sprawdzenia w usłudze

Najnowsza odsłona serii Metro wylądowała właśnie w usłudze PS Plus w formie wersji próbnej dla abonentów Premium. Niestety, długo sobie nie pogramy.

PlayStation wrzuciło do PS Plus Premium kolejnego triala, którego mogą sobie zainstalować posiadacze konsol PS5 z zestawem VR2. Jeśli posiadacie wspomniane gogle, to nie ma się nad czym zastanawiać. Metro Awakening jest bowiem jedną z najlepszych i najwyżej ocenianych strzelanek stworzonych pod technologię VR. W PS Store grę oceniło ponad 1,8 tys. graczy, a średnia z recenzji wynosi 4.5/5, więc jest wprost rewelacyjnie.

Metro Awakening z trialem w PS Plus Premium

Jedyne „ale” dotyczy niestety czasu, jaki dano nam na sprawdzanie gry. Podczas gdy zazwyczaj dostajemy triale trwające godzinę lub dwie godziny, tutaj dostaliśmy zaledwie 30 minut. Dodatkowo nie mamy możliwości skorzystania ze streamingu, zatem trzeba pobrać plik z Metro Awakening na dysk konsoli. Ale jeśli po przetestowaniu gry przyjdzie nam ochota na dalsze granie, tytuł będzie już pobrany, a my będziemy mogli go kupić korzystając z trwającej promocji na Metro Awakening w PS Store. Do 10 kwietnia cena gry jest ścięta o 30%, czyli zamiast 179 zł płacimy 125,30 zł. Taniej wyjdzie, jeśli uzupełnimy portfel kartami PSN, które oferuje w promocyjnych cenach Instant Gaming.

Metro Awakening – pobierz trial z PS Plus Premium

Łapcie też linki do wspomnianych tanich kart PSN, jeśli będziecie chcieli oszczędzić na kupnie pełnej wersji. Została ona przeceniona z okazji „Wiosennej Wyprzedaży” w PlayStation Store, z której wybraliśmy dla Was 70 gier na PS5/PS4 do 25 zł. W takiej cenie zgarniemy wiele gier AAA, w tym tytuły z serii Star Wars, NfS, LEGO, Battlefield i inne znane hity.

Źródło: PS Store