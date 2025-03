Bierz za darmo! 3 dodatki do gier z oferty PS Plus kwiecień 2025

Szykując się na pobranie nowych gier, które trafią do oferty PS Plus kwiecień 2025, możemy już teraz zaopatrzyć się w trzy darmowe DLC.

Wczoraj po południu PlayStation odsłoniło karty odnośnie gier na PS5 i PlayStation 4, które trafią do oferty PS Plus kwiecień 2025 w progu Essential. To bardzo dobrze oceniane tytuły, więc tym razem gracze nie powinni narzekać.

Zanim nowości zostaną udostępnione, co stanie się w najbliższy wtorek 1 kwietnia, możemy już dzisiaj przypisać do swojego konta darmowe DLC do dwóch z nadchodzących gier. Warto o to zadbać, by już od samego startu posiadać dodatkową zawartość, która przynosi ze sobą nowe skórki oraz bohatera. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły i linki do pobrania.

Dodatki za darmo do dwóch gier z oferty PS Plus kwiecień 2025

Jak wspomnieliśmy, w najbliższy wtorek posiadacze abonamentu PS Plus będą mogli pobrać trzy nowe bardzo wysoko oceniane gry. Najgłośniejszym tytułem jest RoboCop: Rogue City ze średnią ocen 4.36/5. Dalej mamy The Texas Chain Saw Massacre ze średnią ocen 4.21/5, a na koniec Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory, które posiada najwyższe noty z całej trójki – 4.65/5. Kto zamierza pobrać dwie ostatnie z wymienionych produkcji, niech od razu przypisze do swojego konta następujące dodatki za darmo:

W przypadku Teksańskiej Masakry Piłą Mechaniczną dostajemy dwa dodatki, z których każdy wprowadza po trzy nowe skórki dla „narzędzia mordu”. Łącznie mamy więc 6 skinów do piły łańcuchowej Leatherface, które nazwano: Bloody, Grimy, Muddy, Pristine, Stickers i Rusty. Jak czytamy w PS Store, czeka nas z nimi „ubój ze stylem”.

Ciekawiej jest w przypadku darmowego DLC do Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory, ponieważ dodatek wprowadza coś więcej niż kosmetyczną zawartość. Dodatek pozwoli nam bowiem odblokować nowego Digimona – Leopardmon NX.

Źródło: PS Store